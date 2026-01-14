Oglas

prijavljena 43-godišnjakinja

Prestala plaćati rate, nije vratila auto: Leasing kuću oštetila za 100.000 eura

author
Hina
|
14. sij. 2026. 11:52
unsplash, automobili
Photo by Unsplash / ilustracija

Varaždinska policija kazneno je prijavila 43-godišnjakinju osumnjičenu za utaju automobila iz financijskog leasinga koji nije vratila nakon raskida ugovora čime je leasing društvo oštetila za gotovo 100.000 eura.

Prestala plaćati rate u veljači 2025.

Osumnjičena je kao odgovorna osoba trgovačkog društva preuzela vozilo u kolovozu 2023. na temelju financijskog leasinga, izvijestila je policija u srijedu.

Od veljače 2025. prestala je plaćati mjesečne rate, zbog čega je davatelj leasinga u lipnju 2025. raskinuo ugovor i obvezao je na povrat vozila. Unatoč tome, prema policijskim sumnjama, protupravno ga je zadržala oštetivši leasing tvrtku za oko 99.700 eura.​

Policija je u srijedu izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje i protiv osumnjičene podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Varaždinu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
leasing prevara leasing prevara s autom

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
