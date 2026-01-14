Otkriven uzrok smrti nesuđenog ambasadora SAD-a u Srbiji

Brnović je izgubio na republikanskim unutarstranačkim izborima za mjesto u američkom Senatu 2021. U videu kojim je najavio svoju kandidaturu, Brnović se opisao kao sin imigranata koji su pobjegli od komunizma u Jugoslaviji. Izjavio je da je koristio svoju poziciju državnog tužitelja kako bi se suprotstavio "klijentičkom kapitalizmu" i prekoračenju vladinih ovlaštenja, a istovremeno se zalagao za vjerske slobode, sigurnost granica i integritet izbora.