Otkriven uzrok smrti nesuđenog ambasadora SAD-a u Srbiji

Mark Brnovich, glavni pravosudni dužnosnik Arizone u vrijeme kada je država postala epicentar napora predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saveznika da pronađu dokaze da su izbori 2020. bili namješteni, umro je u dobi od 59 godina.
Kolege i prijatelji Mark Brnovich prepoznali su ga po njegovoj javnoj službi, koja je uključivala službu suca, tužitelja, odvjetnika i direktora Odjela za igre na sreću države Arizone. Bivši republikanski guverner Arizone Doug Ducey rekao je da su Brnovicheva strast za zakonom, pravdom i žrtvom bili obilježja njegove karijere.
"Svima nama koji smo imali sreću zvati ga prijateljem, njegov humor, pozitivnost i borbeni duh uvijek su bili zarazni. Neka počiva u miru", napisao je Doug Ducey na društvenoj mreži X.
Brnovich je umro nakon srčanog udara u ponedjeljak, objavila je u utorak Katie Conner, predstavnica obitelji, prema AP-u.
Brnovichev ured vodio istragu o izborima 2020.
Brnovich, republikanac, bio je u svom drugom mandatu kao glavni državni odvjetnik Arizone kada je njegov ured vodio istragu o izborima 2020. Arizona je bila među državama u kojima je Joe Biden te godine pobijedio, što je spriječilo Donalda Trumpa da se ponovno kandidira za predsjednika, piše Nova.
U travnju 2022. Brnović je objavio preliminarno izvješće u kojem je izrazio zabrinutost zbog određenih izbornih postupaka, ali nije pružio nikakve dokaze o ozbiljnim nepravilnostima, unatoč šestomjesečnoj istrazi.
U to vrijeme, Brnović je tražio republikansku nominaciju za mjesto u američkom Senatu i suočio se s oštrim kritikama Donalda Trumpa, koji je tvrdio da Brnović ne čini dovoljno kako bi procesuirao navodne izborne prijevare. Brnović je želio Trumpovu podršku, ali je nije dobio.
Kada je sadašnja državna odvjetnica Arizone Chris Maze preuzela dužnost, otkrila je da je Brnović prikrivao nalaze svojih istražitelja. Maze je rekla da dokumenti pokazuju da su izbori 2020. "izborni dužnosnici proveli pošteno i točno".
Zadržao poseban memorandum o teorijama zavjere
Dokumenti koje je objavila također pokazuju da je Brnović zadržao poseban memorandum koji je sustavno opovrgavao teorije zavjere o izborima koje su se ukorijenile na desnici, uključujući tvrdnje o mrtvim ili dupliciranim biračima, unaprijed zaokruženim glasačkim listićima poslanim iz Azije, izbornim serverima spojenim na internet, pa čak i manipulacijama putem satelita koje kontrolira talijanska vojska.
Maze je na X mreži napisala da je ožalošćena viješću o Brnovićevoj iznenadnoj smrti te je napomenula da je on mnogo godina posvetio javnoj službi. Izrazila je sućut njegovoj supruzi Susan i njihovoj obitelji.
Brnović je izgubio na republikanskim unutarstranačkim izborima za mjesto u američkom Senatu 2021. U videu kojim je najavio svoju kandidaturu, Brnović se opisao kao sin imigranata koji su pobjegli od komunizma u Jugoslaviji. Izjavio je da je koristio svoju poziciju državnog tužitelja kako bi se suprotstavio "klijentičkom kapitalizmu" i prekoračenju vladinih ovlaštenja, a istovremeno se zalagao za vjerske slobode, sigurnost granica i integritet izbora.
U travnju je Trump nominirao Brnovića za američkog veleposlanika u Srbiji, ali je tu nominaciju povukao u listopadu.
Roditelji su mu bili srpski imigranti iz bivše Jugoslavije – otac iz Crne Gore, a majka iz Splita.
