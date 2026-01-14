Trump želi Grenland, Inuiti žele mir: "Mi nemamo ni vojsku, jer ne vodimo ratove"

Olivier MORIN / AFP / ilustracija

Danski ministar vanjskih poslova u posjetu je Bijeloj kući u srijedu u pokušaju snižavanja temperature oko arktičkog otoka Grenlanda koju je zagrijao predsjednik SAD-a Donald Trump prijetnjama da će nad njim preuzeti kontrolu od dugogodišnjeg saveznika Danske.

I dok se čeka ishod sastanka te Trumpov sljedeći potez, CNN-ov Nic Robertson otišao je na Grenland gdje je razgovarao sa stanovnicima o tome zašto je ovaj ledeni teritorij u središtu geopolitičke krize .

Pogledajte reportažu u priloženom videu.