Za vikend pad temperature, na kopnu sjeverac, na Jadranu bura

Izvor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Mlazna struja razdvaja područje visokog tlaka Azorske anticiklone i duboke ciklone nad istočnim Atlantikom. Suha topla stabilna zračna masa nad europskim kopnom zadržava i skreće mlaznu struju prema sjeveroistoku te se nastavlja pritjecanje toplog saharskog zraka. Frontalna zona proteže se od Skandinavije preko Njemačke, atlanske obale Francuske i Portugala i u jugoistočnoj struji premješta se sjevernije od Alpa.

Manja količina nestabilnog zraka prodrijet će nad Genovski zaljev i uzrokovati stvaranje plitke ciklone te će na Jadranu zapuhati jugo.

Danas će vrijeme biti djelomice sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s maglom koja će se oko podneva razići ili prijeći u nisku naoblaku. Poslijepodne i u noći na četvrtak na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti porast naoblake uz mjestimice slabu kišu.

Poslijepodnevne temperature u unutrašnjosti od 12 do 16, na Jadranu od 17 do 21. Puhat će slabo do umjereno jugo. U četvrtak pretežno oblačno i kišovito, malo toplije. Obilnije oborine moguće su na sjevernom Jadranu, Kvarneru i Gorskom kotaru.

Od petka postupan pad temperature zraka uz sjeverac, a na Jadranu će zapuhati bura.

Vikend bez oborina uz promjenjivu naoblaku i jutarnju maglu. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura. Hladnije, minimalne temperature zraka u unutrašnjosti od 2 do 6, a u planinskim krajevima oko 0°C. U kotlinama unutrašnjosti mraz pri tlu. Na Jadranu minimalne temperature od 8 do 12°C.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 10 do 13, a na Jadranu od 15 do 17° C.

