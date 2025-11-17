VREMENSKA PROGNOZA
Zimski tjedan: Stižu nevrijeme i obilna kiša. Snijeg moguć i u nizinama
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiša trenutačno pada uglavnom na sjevernom Jadranu te Gorskom kotaru i Lici.
U nastavku ponedjeljka će se širiti i na ostale predjele, s tim da će obilnije oborine biti većinom duž Jadrana i uz Jadran, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Lokalno je moguće nevrijeme.
Probleme će stvarati jak i olujan vjetar južnog smjera koji će poslijepodne okretati na vjetar sjevernog smjera kojim će pritjecati hladniji zrak. Kako temperature budu padale krajem dana i u noći na utorak, kiša će u prijeći u snijeg u višem gorju.
Snijega će u gorju biti i tijekom utorka. Treba računati i na kišu, osobito u Dalmaciji još može biti obilnija, prema večeri će uglavnom prestati. Zapuhat će jaka bura, pod Velebitom i olujna, mjestimice s orkanskim udarima, pojačavat će dojam hladnoće.
U srijedu na kopnu uglavnom suho i dijelom sunčano, kiše i pljuskova bit će tek mjestimice duž Jadrana i uz Jadran, uglavnom u drugom dijelu dana. Posvuda još hladnije.
Četvrtak ponovno donosi češću oborinu, osobito poslijepodne. Mjestimice će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito duž Jadrana i uz Jadran.
Petak donosi novo jače pogoršanje diljem zemlje. U gorju se očekuje novi snijeg, no kako temperature budu padale potkraj petka i u noći na subotu, bijele pahulje mogle bi zalepršati i u nižim predjelima - tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali, no situacija je još podložna promjeni.
Za vikend također nestabilno, s kišom i snijegom.
