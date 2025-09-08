Koliko proteina vam je zaista potrebno i šteti li višak vašem tijelu?

To je otprilike 76 g dnevno za muškarca od 90 kg ili 53 g za ženu od 70 kg (Za osobe starije od 70 godina i za djecu preporuke su nešto više.). Većina odraslih Australaca, navodi se, već jede dovoljno proteina. Pa ipak, mnogi i dalje namjerno dodaju još više proteina u svoju prehranu.