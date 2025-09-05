IZNENAĐENJE
Za šest eura preko interneta kupila šest vila u Italiji: Kada je stigla tamo, nije mogla vjerovati svojim očima
Rubia Daniels, 51-godišnjakinja iz San Francisca, 2019. godine odlučila se na prilično neobičan potez: u sicilijanskom gradiću Mussomeli kupila je čak šest kuća, svaku po simboličnoj cijeni od jednog eura.
Program koji potiče obnovu napuštenih nekretnina omogućio joj je da ostvari svoju viziju – da stvori prostor u kojem bi se okupljali njezini prijatelji i obitelj. Međutim, kada je stigla na lice mjesta, zatekla je samo ruševine.
Rubia, porijeklom Brazilka i majka troje djece, nije očekivala luksuz – ali stanje kuća ipak ju je iznenadilo, pišecitymagazine.
Neke su imale urušene krovove, nedostajale su osnovne instalacije poput vode i struje, a objekti su bili u vrlo lošem stanju. Ipak, nije odustala.
Iako je početna cijena bila simboličan jedan euro po kući, konačna je svota zbog dodatnih troškova narasla na oko 3.980 eura po nekretnini, odnosno ukupno oko 23.880 eura.
"Sve kuće smo kupili u travnju 2019. Do lipnja sam sređivala dokumentaciju, a tijekom ljeta uslijedili su preostali troškovi. Spakirala sam šest kofera s alatom, a zatim smo muž, ja i njegov brat iz Brazila krenuli po ključeve“, priča Rubia.
Kao konzultantica za planiranje s više od 16 godina iskustva u građevinarstvu, izazov je prihvatila s entuzijazmom. Sama kaže da u svakoj ruševini vidi potencijal. Čak i kada se drugi zgroze, ona se osjeća kao kod kuće.
"Moj muž je bio šokiran kada je vidio u što se upuštam. A ja sam u tome vidjela priliku – kombinaciju uzbuđenja i radosti“, priča sa širokim osmijehom.
Danas su neke od šest vila gotovo dovršene, a Rubia već sanja o tome kako će se njezini najbliži preseliti tamo.
Njezine dvije tetke, 70-godišnja Marilu i 82-godišnja Marua, planiraju trajno preseljenje u Mussomeli i ondje žele provesti ostatak života, piše Metropolitan.si.
Određene kuće bit će pretvorene u centre kojima Rubia želi privući i mještane i turiste. "Jedna od kuća postat će centar za relaksaciju – prostor za jogu, meditaciju i slične aktivnosti“, otkriva ona.
