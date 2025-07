Pametni telefoni štetni za djecu mlađu od 13 godina, je li vrijeme za zabranu?

Roditelji bi trebali izbjegavati davanje pametnih telefona djeci prije tinejdžerske dobi, pokazuje opsežno globalno istraživanje. Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Journal of the Human Development and Capabilities, korištenje pametnih telefona prije 13. godine povezano je s nizom mentalnozdravstvenih problema kod djece – uključujući suicidalne misli, smanjeno samopouzdanje, probleme s emocionalnom regulacijom i gubitak veze sa stvarnošću.