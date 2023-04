Sedam bolesti koje prenose krpelji

Podijeli :

Toplije vrijeme uvijek pali alarm i za sezonu krpelja. Ti sitni nametnici prava su muka jer prenose nekoliko bolesti, a u Hrvatskoj je najčešće riječ o boreliozi i krpeljnom meningoencefalitisu.

S dolaskom viših temperatura Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) upozorilo je na sezonu krpelja i sedam bolesti koje oni prenose, a koje se obavezno moraju liječiti kako bi se izbjegla teška klinička slika, piše Ordinacija.hr.

Lajmska bolest ili borelioza

Lajmska bolest uzrokovana je bakterijom iz roda Borrelia, a glavni prenositelji bolesti su jelenski krpelji. U Hrvatskoj je zastupljenija na sjeveru, gdje se nalaze bjelogorične vlažne šume čiji visoki postotak vlage dogovara ovim mikroorganizmima. Do zaraze dolazi ugrizom krpelja prilikom boravka u prirodi u proljeće i ljeto. Da je netko zaražen otkriva se pojavom crvenila na mjestu ugriza. Obično je riječ o kružnom crvenom osipu koji je iznutra svijetao, a vani tamniji. Kod djece se ovo često vidi na licu jer se njima na licu pojavljuje crveni osip oblika vrpce. Bakterija Borrelia se širi u ostala tkiva putem limfe ili krvi pa može utjecati na rad mišića, srca i živčanog sustava. Zbog toga je bitno što ranije započeti s terapijom antibiotika. Neliječena borelioza može dovesti do velikih oštećenja, trajne invalidnosti pa čak i psihičkih problema.

Krpeljni meningoencefalitis

Prenose ga krpelji zaraženi virusom iz roda Flavivirus, koji se nalazi u njihovoj slini. Postoje 3 podvrste virusa, a u našim krajevima riječ je o zapadnoeuropskom tipu krpeljnog meningoencefalitisa, koji nasreću ima blaži tijek bolesti. Ova bolest najčešće pogađa stanovnike sjeverne Hrvatske, iako postoji i manje žarište u Gorskom kotaru. Većina osoba koje preko krpelja unesu ovaj virus ne oboli od ove bolesti, ali oni koji se zaraze će nakon dva tjedna inkubacije početi osjećati neke simptome bolesti. Simptomi uključuju glavobolju, visoku temperaturu i bolove u mišićima, da bi zatim došlo do razdoblja mirovanja, koje kod nekih može potrajati i do 10 dana. Tada nastupa opasnija faza bolesti jer virus uzrokuje upalu mozga ili moždane ovojnice, a u nekim slučajevima i leđne moždine. Ova faza može imati i smrtni ishod jer postoji mogućnost da dođe do potpune paralize organa, a samim time i sustava za disanje.

Mediteranska pjegava groznica

Krpelji jednu vrstu bolesti donose i u zemlje južne Europe, Afriku i Aziju, a njeno je ime MPG ili Mediteranska pjegava groznica. Iako nije bila česta u Hrvatskoj posljednjih godina se bilježi njen porast i u našim krajevima, posebno u Dalmaciji. Ovu bolest prenosi smeđi pseći krpelj, a uzrokuje ju mikroorganizam pod nazivom Rickettsia conorii. Nakon ugriza krpelja koji je zaražen prolazi 5 do 7 dana, a tada se pojavljuju prvi simptomi bolesti. To su vrućica, glavobolja, mučnina, malaksalost i bolovi u mišićima. Nakon nekog vremena pojavljuje se crveni osip po čitavom tijelu, uključujući lice, dlanove i tabane. On se zadržava jako dugo, do 3 tjedna, a nakon toga se koža počinje ljuštiti. Kod nekih je bolesnika mjesto ugriza jako vidljivo, a čini ga crno središte okruženo crvenim prstenom. Kod pojave bolesti potrebno je odmah započeti liječenje antibioticima, idealno u roku od 48 sati od pojave simptoma. Bez lijeka bolesnik će razviti tešku kliničku sliku, a može doći i do smrtnog ishoda.

Anaplazmoza

Bolest se pojavljuje diljem svijeta, a vrlo često i u kombinaciji s nekom drugom zaraznom bolesti koju prenose krpelji. Ovi nametnici mogu istovremeno prenositi i do sedam zaraznih patogena. Bakterija Anaplasma ulazi u krvotok te prodire u granulocite i tako se širi po čitavom tijelu i uzrokuje upale, dok se istovremeno intenzivno razmnožava. Time se oslabljuje imunitet pa tijelo počnu napadati i neke druge bolesti poput gljivica i slično. Simptomi su svakojaki, od slabijih do jakih. Slabiji uključuju povišenu temperaturu, groznicu, slabost, gubitak apetita, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima i slično. Teži simptomi uključuju simptome neurološkog podrijetla, povraćanje, probleme s disanjem, snižavanje tlaka i nelagodu u jetri. Vrlo teški simptomi mogu dovesti do neurološkog propadanja kojeg prate srčane smetnje, poremećaji svijesti, unutarnje krvarenje i slično. Ovu bolest koju prenose krpelji također liječimo antibiotskom terapijom, napose doksiciklinom.

Tularemija

Tularemija je još jedna bolest koju mogu prenijeti krpelji, iako mnogo rjeđe. Primarni prenositelji su zečevi zbog čega se ova bolest naziva i zečjom groznicom. Uzrokuje ju bakterija imenom Francisella tularensis, a simptomi tularemije su jako slični simptomima tifusa. Simptomi bolesti su lezije na rukama i prstima koje su sklone oticanju, promjene u sluznici, povećanje limfnih čvorova pa i upala pluća.

Krimsko – kongoanska groznica

Jedna od najtežih bolesti koju prenose krpelji. Simptomi ove bolesti uzrokovane virusom iz roda Nairovirusa započinju nakon razdoblja inkubacije koji u prosjeku traje od 5-7 dana. Početni simptomi su izuzetno visoka temperatura praćena drhtavicom, glavoboljom i bolovima. Nakon toga kreću još ozbiljniji simptomi vezani uz krvožilni sustav a to su krvarenje iz nosa, pojava krvi u stolici i mokraći, obilno krvarenje iz maternice te nizak tlak i ubrzan rad srca. Što se tiče kožnih promjena pojavljuju se petehije ili točkasto krvarenje po trbuhu i leđima. Terapija ove teške bolesti je simptomatska, a antibiotik nema učinka. Smrtnost zaraženih je vrlo visoka i iznosi do 40%.

Babezioza

Ovu zaraznu bolest sličnu malariji uzrokuju paraziti iz roda Babesia. Prvi ikad opisan slučaj zaraze kod čovjeka dogodio se upravo u Hrvatskoj, kad je obolio pastir kojemu je uklonjena slezena. Krpelji koji nose ovog parazita u ljudsko ga tijelo unose ugrizom nakon čega parazit ulazi u eritrocite i počne se naglo razmnožavati. Većina bolesnika se osjeća dobro, a neki mogu razviti simptome poput visoke temperature, glavobolje i želučane probleme. Babezioza nije jako ozbiljna kod osoba koje imaju dobar imunitet, ali može imati kobne posljedice kod osoba koje imaju oslabljeni imunološki sustav, kod osoba koje nemaju slezenu i kod starijih.

