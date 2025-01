Stručnjaci objasnili: Djeluje li stvarno prehrana po krvnim grupama?

Podijeli :

Spencer Davis/Unsplash

Ako razmišljate o dijeti temeljenoj na krvnoj grupi, prvo pogledajte što stručnjaci kažu o tome.

Prehrana prema krvnim grupama popularna je dijeta koja sugerira da postoji poželjna i nepoželjna hrana za vas na temelju vaše krvne grupe. No, pitanje je koliko znanstvena istraživanja doista potvrđuju te teze.

Ovu vrstu prehrane popularizirao je 1996. liječnik Peter D’Adamo u svojoj knjizi “Eat Right 4 Your Type”. U knjizi tvrdi da optimalan režim prehrane i tjelovježbe za svakog pojedinca ovisi o njegovoj krvnoj grupi. To bi moglo poboljšati zdravlje i smanjiti rizik od kroničnih bolesti.

Što je atlantska prehrana i po čemu se razlikuje od mediteranske prehrane?

Tvrdi također da svaka krvna grupa predstavlja genetske osobine naših predaka, primjerice, na kojoj su prehrani evoluirali kako bi napredovali, piše Zadovoljna.rs.

Prehrana prema krvnim grupama

Vaša krvna grupa temelji se na genetici, a D’Adamo tvrdi da su krvne grupe evoluirale iz različitih društava i da svaka od njih ima optimalnu prehranu.

Krvna grupa A: idealna je vegetarijanska prehrana.

Krvna grupa B: preporučuje se prehrana bogata mliječnim proizvodima.

Krvna grupa AB: kombinacija prehrane za grupe A i B.

Krvna grupa 0: najbolja prehrana temelji se na životinjskim proteinima.

Jedna od središnjih teorija prehrane prema krvnim grupama odnosi se na proteine zvane lektini, koji se mogu vezati za molekule ugljikohidrata. Biljni lektini ponekad se nazivaju antinutrijentima jer mogu izazvati negativne učinke poput mučnine, povraćanja, proljeva ili bolova u trbuhu.

Ova krvna grupa povezana je s većim rizikom od moždanog udara

Prema teoriji, konzumiranje “pogrešnih” vrsta lektina može posebno utjecati na različite krvne grupe. Lektini mogu uzrokovati aglutinaciju crvenih krvnih zrnaca, što povećava rizik od bolesti. Međutim, istraživanja pokazuju da većina lektina djeluje na sve krvne grupe, osim nekih specifičnih slučajeva poput sirovog lima graha koji može utjecati na krvnu grupu A.

Preporučene namirnice za krvnu grupu A:

sojino mlijeko,

jaja,

brokula,

mrkva,

kelj,

šljive,

borovnice,

ananas,

brašno od smeđe riže,

tofu,

piletina,

puretina,

riba.

Preporučene namirnice za krvnu grupu B:

Cikla,

brokula,

mrkva,

mlijeko,

svježi sir,

jogurt,

grah,

pirov kruh,

bademi,

grožđe,

janjetina,

divljač,

riba.

Preporučene namirnice za krvnu grupu AB:

Lubenica,

karfiol,

češnjak,

smokve,

jaja,

kozje mlijeko,

tofu,

crno vino,

puretina,

grah,

janjetina.

Preporučene namirnice za krvnu grupu 0:

Govedina,

janjetina,

riba,

kelj,

špinat,

banana,

slatki krumpir,

feta sir,

bademi,

maslinovo ulje,

mango,

peršin.

Namirnice koje treba izbjegavati

Krvna grupa A:

Lima grah,

slanutak,

patlidžan,

rajčica.

Krvna grupa B:

Piletina,

kukuruz,

soja,

leća.

Krvna grupa AB:

Piletina,

kukuruz,

banane,

fava grah.

Krvna grupa 0:

Pšenica,

sojino ulje,

kikiriki,

grah.

Studije pokazuju mnoge veze između krvnih grupa i bolesti poput tromboze, kardiovaskularnih bolesti i infekcija. Međutim, nijedno istraživanje ne potvrđuje da prehrana prema krvnim grupama ima znanstvenu osnovu.

Znate li koja ste krvna grupa? Može otkriti vaš karakter, ali i idealno zanimanje

Na primjer, studija iz 2014. na 1455 sudionika pokazala je da prehrana bogata voćem i povrćem poboljšava zdravstvene pokazatelje, ali neovisno o krvnoj grupi. Slično, studije iz 2018. i 2020. nisu pronašle značajne razlike u korist ove dijete.

Prehrana prema krvnim grupama može djelovati, ali najvjerojatnije zato što potiče zdravije prehrambene navike, a ne zbog specifične povezanosti s krvnom grupom. Isključivanjem nezdrave procesirane hrane zdravlje se može poboljšati, bez obzira na vašu krvnu grupu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.