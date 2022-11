Podijeli:







Ekonomski analitičar Željko Ivanković komentirao je u N1 Studiju uživo prodaju udjela u Fortenovi arapskom šeiku, za koju se još ne zna hoće li je biti moguće provesti.

“Još ne znamo kako je do kupnje došlo. Ono što znamo, što je relativno pouzdano, je da je transakcija obavljena u Nizozemskoj”, govori Ivanković koji je pokušao objašnjavao i kompleksne vlasničke odnose unutar same grupe, ali i s fondom od kojega je uzeta velika pozajmica od 1,2 mlrd eura, dug koji na naplatu dospijeva sljedeće godine. Postoje, kaže, i različiti certifikati kojima su regulirana vlasnička, upravljačka i druga prava, a njih izdaje glavna kompanija sa sjedištem u Nizozemskoj.

“Šeik je očigledno kupio određena vlasnička i upravljačka prava jer ti certifikati mogu nositi glasačka prava, a mogu biti samo na profit”, kaže Ivanković i dodaje: “Kad je šeik to kupio, vjerojatno nije puno gledao što kupuje jer ga to nije zanimalo, on je kupac rizičnog kapitala i računa da i, zahvaljujući toj pravnoj kompleksnosti, ima argumente. Mi ne znamo kakve on odnose ima s JP Morganom, koliko je u svim tim pravima situiran. Vjerojatno je jako dobro situiran. Mislim da je taj njegov nastup koji je bio dosta samouvjeren, to izgleda kao nastup jednog biznismena koji nema namjeru izgubiti.”

“Mi nismo u uobičajenim vremenima. Moguće je kupiti bez da Uprava zna, to se često zove neprijateljsko preuzimanje i ima takvih slučajeva, pogotovo u vremenima koja su volatilna, nesigurna i neizvjesna. Kad bi Uprava znala? Kad bi on došao i rekao, kao ovi prijašnji kupci, da želi vidjeti kako knjige izgledaju… Ali njega to nije zanimalo, bile su mu dovoljne informacije koje su mu Rusi predočili”, govori Ivanković.

