JAVLJANJE ZA N1 IZ PODGORICE
Daliborka Uljarević: Vučiću su ove dvije činjenice potpuno nepodnošljive
Uoči summita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, Crna Gora vratila je zrakoplov sa 87 državljana Srbije koji su procijenjeni kao sigurnosna prijetnja. Srbija je potom na beogradskom aerodromu zadržala 30 crnogorskih državljana, a na graničnim prijelazima od jutros su vidljive duge kolone vozila. O incidentima je iz Podgorice za N1 Studio uživo s Hanan Nanić razgovarala Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje.
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"Imali smo jučer jednu jednostavno nevjerojatnu situaciju, da je avionom iz Beograda 87 državljana Srbije, po procjenama naših sigurnosnih službi, ali i uz pomoć, kako je objavljeno, partnerskih službi, označeno kao oni koji mogu dovesti do određenih sigurnosnih smetnji. Pratile su to i neke manje slične akcije, onda smo dobili ono što iz Srbije nazivaju recipročnom mjerom, to se tako ne može interpretirati, a u osnovi svega vidimo da Vučićev režim radi sve što je u njihovoj moći da pokuša destabilizirati ne samo Crnu Goru, nego i da pokažu, u ovom slučaju, da Crna Gora nije u stanju organizirati ovako značaj skup", istaknula je.
Dodala je da su Vučiću dvije činjenice potpuno nepodnošljive. "Prva je da je Crna Gora na brzoj traci prema Europskoj uniji, dok Srbija ide u jednu regresiju, što je potvrdila i jučerašnja rezolucija Europskog parlamenta. Ovo je trebalo prikriti te negativne glasove iz EU-a, ali i da utječe da se relativizira razvoj događaja ovog međunarodnog skandala u kojem je umiješan doskorašnji šef policije u Beogradu", istaknula je.
"S druge strane, Vučiću na ovom samitu pripada uloga marginalnog negativca. To je druga nepodnošljiva činjenica, jer se on uvijek mora pozicionirati na drugi način i shvaća da gubi tu vrstu pozicije", rekla je.
Podsjetimo, jučer je iz zračne luke u Tivatu vraćeno 87 "sigurnosno interesantnih" državljana Srbije, a uoči odlaska predsjednika Aleksandra Vučića na samit Zapadnog Balkana, srpske sigurnosne službe savjetovale predsjedniku Vučiću da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno, navode, postojanje visokog rizika. Jučer je grupi muškaraca zabranjen ulazak u Crnu Goru jer dio njih ima kriminalni dosje i prijave za nasilničko ponašanje.
Istovremeno, podgoričke Vijesti navode da je jučer na beogradskom aerodromu zadržano 30 državljana Crne Gore. Prema navodima urednika Vijesti, muškarcima su oduzimane putovnice i odvođeni su u posebnu prostoriju, bez ikakvog objašnjenja zašto im je ograničeno kretanje.
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