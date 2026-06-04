Daliborka Uljarević: Vučiću su ove dvije činjenice potpuno nepodnošljive

"Imali smo jučer jednu jednostavno nevjerojatnu situaciju, da je avionom iz Beograda 87 državljana Srbije, po procjenama naših sigurnosnih službi, ali i uz pomoć, kako je objavljeno, partnerskih službi, označeno kao oni koji mogu dovesti do određenih sigurnosnih smetnji. Pratile su to i neke manje slične akcije, onda smo dobili ono što iz Srbije nazivaju recipročnom mjerom, to se tako ne može interpretirati, a u osnovi svega vidimo da Vučićev režim radi sve što je u njihovoj moći da pokuša destabilizirati ne samo Crnu Goru, nego i da pokažu, u ovom slučaju, da Crna Gora nije u stanju organizirati ovako značaj skup", istaknula je.