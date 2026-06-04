Staničić otkrio prve rezultate i planove u novom mandatu

"HTZ uzima u obzir i sve veću cjenovnu osjetljivost velikog broja naših emitivnih tržišta, te za lipanj i srpanj planiramo online kampanju s ciljem pozicioniranja Hrvatske kao destinacije koja nudi veću vrijednost za novac. To primjerice pokazuje i posljednja njemačka "Tourismusanalyse" koja Hrvatsku svrstava među zemlje u kojima turisti troše manje novca za istu razinu usluge nego u nekim drugim zemljama na Mediteranu. Ta će kampanja biti aktivna na desetak stranih tržišta uz poseban naglasak na društvene mreže", najavio je Kristjan Staničić.