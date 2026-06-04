Napetosti uoči summita EU-a u Tivtu: Srbija uzvraća Crnoj Gori, kolone na granicama

N1/Uprava policije Crne Gore/kolaž izrađen uz pomoć umjetne inteligencije

Uoči summita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, Crna Gora vratila je zrakoplov sa 87 državljana Srbije koji su procijenjeni kao sigurnosna prijetnja. Srbija je potom na beogradskom aerodromu zadržala 30 crnogorskih državljana, a na graničnim prijelazima od jutros su vidljive duge kolone vozila.

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Što kažu građani koji čekaju na prijelazu Špiljani?

"Imam crnogorske registarske oznake i crnogorsko državljanstvo. Nisam ovdje već pola sata, ali rekli su mi da pojedine ljude zadržavaju i po sat vremena na granici. Zašto, zbog čega? Što su nedužni ljudi krivi što politika stvara probleme", upitao je jedan građanin.

Drugi građanin rekao je da čeka sa srpskim registarskim oznakama.

"Jutros sam prošao, nije bilo nikakve gužve, sve je bilo u redu. Sada čekam u redu", rekao je.

N1 u Tivtu: Letovi preusmjereni na aerodrom u Podgorici

Trenutačno nema većih gužvi na aerodromu u Tivtu, no svi letovi bit će preusmjereni na aerodrom u Podgorici, javlja reporter N1 Srbije s terena.

Zabrana ulaska u Srbiju crnogorskom političaru i bivšem ravnatelju policije

Bivšem ravnatelju crnogorske policije Nikoli Terziću u srijedu navečer, na zahtjev srpske Sigurnosno-informativne agencije (BIA), zabranjen je ulazak u Srbiju, gdje predaje na jednom fakultetu, potvrdio je Terzić za podgoričke Vijesti.

I potpredsjedniku Građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju, javlja portal RTCG.

Kolone vozila na graničnim prijelazima s Crnom Gorom

Na graničnim prijelazima s Crnom Gorom od jutros su primjetne duge kolone, što se može vidjeti i na kamerama Ministarstva unutarnjih poslova Srbije.

Na graničnom prijelazu Špiljani kolona automobila koja iz Crne Gore čeka ulazak u Srbiju iz minute u minutu postaje sve duža. Kako javlja reporter N1 Srbije, vozači tvrde da vozila sa srpskim registarskim oznakama, kao i ostali koji nemaju crnogorske oznake, prolaze bez većih problema.