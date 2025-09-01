Božićnica 400 eura, regres 300, dodatno zdravstveno,... Što sve osigurava kolektivni ugovor u CO-u

Uprava Croatia osiguranja, koje posluje u sastavu Adris grupe i Granski sindikat zaposlenih u osiguranju Hrvatske potpisali su novi kolektivni ugovor, izvijestilo je u ponedjeljak to osiguravajuće društvo.
Ističući da je razina prava zaposlenika već godinama značajno iznad standarda industrije i iznad one koju jamči Zakon o radu, iz Croatia osiguranja navode da se novim kolektivnim ugovorom božićnica od ove godine povećava s 300 na 400 eura neto, regres za godišnji odmor povećava se s ranijih 250 na 300 eura neto od 2026. godine, a povećava se i mjesečna naknada za prehranu.
Navodi se i da svi zaposlenici imaju pravo na članstvo u Croatia osiguranje zatvorenom dobrovoljnom mirovinskom fondu, a povećavaju se i poticaji koje kompanija kao poslodavac uplaćuje za svaku uplatu zaposlenika u fond.
Za sve zaposlenike već godinama se prilikom zapošljavanja u Croatia osiguranju sklapa polica dodatnog zdravstvenog osiguranja s opsežnim pokrićem koje se sada dodatno povećava, a potpora zaposlenicima koji su postali roditelji ili posvojitelji u iznosu od 1.700 eura od sada će se isplaćivati i drugom roditelju ako su oboje zaposlenici Croatia osiguranja. Povećane su i druge naknade među kojima i naknade za korištenje privatnog vozila u službene svrhe, isplata pomoći u slučaju bolovanja te je produljen dopust za pružanje osobne skrbi članu obitelji, priopćeno je.
Novi kolektivni ugovor Croatia osiguranja vrijedit će do 31. kolovoza 2028.
"Snaga Croatia osiguranja dolazi iznutra, od ljudi koji je svakodnevno grade i postižu izvrsne rezultate. Naše zaposlenike stoga fer nagrađujemo najkonkurentnijim primanjima u industriji, mislimo na njihovu budućnost i zdravlje što potvrđujemo i novim Kolektivnim ugovorom. Iznadprosječnim uvjetima rada Croatia zadržava poziciju najprivlačnijeg poslodavca, a kao stabilna kompanija koja kontinuirano raste zaposlenicima pružamo najbolje mjesto za razvoj karijere u osigurateljnoj industriji”, rekao je predsjednik Uprave Croatia osiguranja Davor Tomašković u izjavi koja se prenosi u priopćenju.
"Drago nam je što smo kroz novi kolektivni ugovor osigurali zaposlenima povoljnija prava i materijalne uvjete te razmotrili brojna pitanja. Nastavljamo i dalje s Upravom naš socijalni dijalog iskazujući snažnu posvećenost dobrobiti i daljnjim poboljšanjima prava zaposlenika“, rekla je predsjednica Granskog sindikata zaposlenih u osiguranju Petra Pribetić Dragosavac.
