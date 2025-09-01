Božićnica 400 eura, regres 300, dodatno zdravstveno,... Što sve osigurava kolektivni ugovor u CO-u

Za sve zaposlenike već godinama se prilikom zapošljavanja u Croatia osiguranju sklapa polica dodatnog zdravstvenog osiguranja s opsežnim pokrićem koje se sada dodatno povećava, a potpora zaposlenicima koji su postali roditelji ili posvojitelji u iznosu od 1.700 eura od sada će se isplaćivati i drugom roditelju ako su oboje zaposlenici Croatia osiguranja. Povećane su i druge naknade među kojima i naknade za korištenje privatnog vozila u službene svrhe, isplata pomoći u slučaju bolovanja te je produljen dopust za pružanje osobne skrbi članu obitelji, priopćeno je.