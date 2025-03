Sve o porezu na nekretnine: Tko mora platiti, tko je oslobođen, što s onima koji izbjegavaju plaćanje?

Podijeli :

Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, bio je gost Nataše Božić u N1 Studiju uživo.

Je li svaki građanin koji ima dvije nekretnine ili više njih obveznik poreza na nekretnine? “Ne. Ta nekretnina može biti u dugoročnom najmu ili u njom može stanovati član obitelji”, kaže jasno Kutleša.

Oni koji su obvezni prijaviti porez na nekretnine, pojašnjava Kutleša, su oni za čije se nekretnine ne plaća komunalna naknada ili one za koje se izmijenila kvadratura. “Svi ostali koj ise prijavljuju su zapravo s razlogom oslobođenja poreza na nekretnine”, govori Kutleša pojašnjavajući da se to odnosi i na one nekretnine koje nisu adekvatne za stanovanje ili u njima netko stanuje, ali ugovor nije prijavljen Poreznoj upravi.

Ako je nekretnina namijenjena za prodaju, a u poslovnom knjigama se nalazi kraće od šest mjeseci, također se ne bi trebalo plaćati porez na tu nekretninu.

Vlasnici nekretnina koji su već plaćali porez za kuće na odmor, ne moraju Poreznoj upravi prijavljivati ništa, kaže Kutleša.

Kad su u pitanju domaćini u turizmu, Porezna će znati tko je obveznik poreza na nekretnine u suradnji s Ministarstvom turizma.

Što je s onima koji naslijede stare nekretnine, osobito u ruralnim područjima? “Postoje situacije gdje us kuće prazne, vlasnici nisu u domovini. Upravo zato raspon od 0,6 do osam eura omogućava načelnicima da utvrde porez koji neće biti opterećujući vlasnicima nekretnina. Osim toga, postoji mogućnost da propišu i socijalne kriterije koji će neke osloboditi od plaćanja poreza na nekretnine”, kaže.

Kutleša kaže kako nisu primijetili drugačiji trend kad su u pitanju ugovori o najmu.

Porezna uprava u četvrtak je objavila kolika je stopa poreza u svim općinama. “Mi ćemo i dalje razmjenjivati podatke s jedinicama lokalne samouprave”, kaže dodajući da su uz iznose poreza objavili i koje je tijelo nadležno za to pitanje.

“Porez je godišnji. Dobivat će rješenje o utvrđivanju poreza na nekretnine. Ti podaci će se međusobno razmjenjivati i slati građanima”, kaže.

Gdje je najveći porez na nekretnine?

Na pitanje o najvećem porezu, kaže da je teško sve zapamtiti, ali da ima dosta općina s najvećom stopom u primorskoj i istarskoj regiji te u urbanim središtima.

Prema njegovim riječima, iznenađujuće je koliko je jedinica lokalne samouprave diglo stope poreza na nekretnine s obzirom na to da se bliže lokalni izbori. “Ovo nije nešto što smo računali da će se događati kratkoročno, nego srednjoročno”, kaže.

Govoreći o tome koji je fiskalni učinak ovog poreza, Kutleša kaže kako je teško ocijeniti ga. “Mi smo ga u osmom mjesecu procjenjivali na 66 milijuna eura. Prošle godine je ubrano 48 milijuna eura iz poreza na kuće na odmor. Neke projekcije, tih 66 milijuna eura su računate na onih 0,6 eura minimalno. Ali to može biti i kud i kamo veći iznos”, kaže Kutleša.

“Ovaj porez, ako se prelije u povećanje plaća, vidite i sami, to je jako veliki iznos”, govori.

Tko će najviše plaćati?

Koga će ovaj porez najviše pogoditi? “Kolekcionare nekretnina. Ako netko skuplja nekretnine, bez potrebe da u njima živi ili ih daje u trajni najam, oni bi trebali osjetiti”, kaže ravnatelj Porezne uprave.

Na pitanje tko posjeduje takve nekretnine, Kutleša kaže da je moguće da su u vlasništvu banaka, poduzetnika i li privatnom vlasništvu. “Razmjenjivat ćemo te podatke i s HEP-om, drugim operaterima…”, govori.

“Porezna presija na nekretnine ne potiče daljnje kupovanje radi štednje”, kaže i dodaje da se pokušava barem malo smanjiti pritisak na tržište nekretnina kako bi si i mladi mogli priuštiti nekretninu.

Prijestupnici

Onih koji izbjegavaju porezne obveze uvijek ima. Kako će se država obračunati s njima?

“95 posto naših građana poštuje porezne propise i prijavljuje sve što treba. S onih pet posto se bavi administracija”, kaže Kutleša. Dodaje i da šalju upozorenja za prve prekršaje.

