Ćorić: Hrvatska će imati ponajveću stopu inflacije u eurozoni, to nije ohrabrujuće

Inflacija je u ožujku skočila na 4,8 posto, objavio je Državni zavod za statisku. A prvu procjenu komentirao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
"Indeks potrošačkih cijena je takav zbog udara koji je došao od strane rasta cijena energenata u cijelom svijetu pa i u Hrvatskoj. Ono što doprinosi je i sektor usluga", rekao je Tomislav Ćorić te dodao da industrijskim proizvodima pada cijena.
"Hrvatska će imati nešto višu stopu inflacije od prosjeka eurozone, vjerojatno i ponajveću, prema informacijama koje imam."
Dodaje da ni jedna članica EU-a ne može izbjeći uvezeni inflatorni šok.
"Ta razina inflacija nije ohrabrujuća, ali struktura ekonomije nam otvore bokove u ovakvim situacijama", ističe.
"Hrvatska ekonomija je spremna i funkcionira normalno i ovo je posljedica šoka, rata koji se događa na Bliskom istoku. Ono čemu se nadamo je da će taj sukob prestati. Ako ne prestane, cijela Europa će imati problem s inflatornim kretanjima. Neke zemlje i s dobavom energenata, a Hrvatska nije među tim zemljama, naša dobava je osigurana", kazao je Ćorić.
