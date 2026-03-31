Ćorić: Hrvatska će imati ponajveću stopu inflacije u eurozoni, to nije ohrabrujuće

"Hrvatska ekonomija je spremna i funkcionira normalno i ovo je posljedica šoka, rata koji se događa na Bliskom istoku. Ono čemu se nadamo je da će taj sukob prestati. Ako ne prestane, cijela Europa će imati problem s inflatornim kretanjima. Neke zemlje i s dobavom energenata, a Hrvatska nije među tim zemljama, naša dobava je osigurana", kazao je Ćorić.