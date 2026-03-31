Još jedna europska zemlja odbila Amerikance: Ne smiju koristiti njenu zračnu bazu

Italija je prije nekoliko dana odbila dati Sjedinjenim Američkim Državama dopuštenje za korištenje zračne baze Sigonella na Siciliji, rekli su upućeni izvori, potvrđujući izvješće lista Il Corriere della Sera.
Oglas
Ministar obrane Guido Crosetto donio je takvu odluku nakon što su talijanske vlasti doznale za plan leta nekoliko američkih zrakoplova, koji je uključivao slijetanja u Sigonelli, a potom polijetanja prema Bliskom istoku, navode izvori, prenosi ANSA.
Prema njihovim riječima, prethodno nije podnesen nikakav zahtjev za odobrenje niti su provedene konzultacije s talijanskom vojskom.
Izvori dodaju da je plan talijanskim vlastima dostavljen dok su zrakoplovi već bili u zraku te da su naknadne provjere pokazale kako nije riječ o uobičajenim ili logističkim letovima, zbog čega nisu bili obuhvaćeni sporazumom između SAD-a i Italije o korištenju baza na talijanskom teritoriju.
Nakon početka rata u Iranu, premijerka Giorgia Meloni i ministar Crosetto poručili su da SAD može nastaviti koristiti svoje baze u Italiji za redovne operacije, u skladu s bilateralnim sporazumom, ali da svaka uporaba izvan tog okvira mora biti odobrena u parlamentu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas