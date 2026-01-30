Corman u Zagrebu: Predstavlja drugo izvješće - što nas još čeka na putu u OECD?

OECD trenutačno ima 38 članica i svojevrsni je "klub razvijenih zemalja", a članstvo je znak stabilnog gospodarskog okružja. Od 25 zadanih područja, od pravosuđa i borbe protiv korupcije do smanjenja birokracije i boljeg upravljanja državnim tvrtkama, Hrvatska je dosad odradila i zatvorila njih 20. Cijeli bi proces hrvatskog ulaska u OECD trebao biti gotov ove godine.