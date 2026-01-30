Oglas

Corman u Zagrebu: Predstavlja drugo izvješće - što nas još čeka na putu u OECD?

20.04.2023., Zagreb - Predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovic i Glavni tajnik Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) Mathias Cormann odrzali su sastanak u Banskim dvorima. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

U Hrvatsku stiže glavni tajnik OECD-a, Mathias Corman. Vladi će predstaviti Drugi gospodarski pregled u kojem će se naći što je sve Hrvatska napravila te što je još čeka na putu u članstvo.

OECD trenutačno ima 38 članica i svojevrsni je "klub razvijenih zemalja", a članstvo je znak stabilnog gospodarskog okružja. Od 25 zadanih područja, od pravosuđa i borbe protiv korupcije do smanjenja birokracije i boljeg upravljanja državnim tvrtkama, Hrvatska je dosad odradila i zatvorila njih 20. Cijeli bi proces hrvatskog ulaska u OECD trebao biti gotov ove godine.

Mathias Cormann koji će s premijerom Andrejem Plenkovićem na tematskoj Vladinoj sjednici predstaviti drugo ekonomsko izvješće, nakon čega je predviđeno i obraćanje novinarima.

U organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija održat će se konferencija 'Hrvatska i OECD: Ekonomski pregled 2026.' Uvodne govore će osim Cormanna održati ministri Gordan Grlić Radman i Tomislav Ćorić.

Održat će se i panel rasprava na temu 'Ulazak u OECD – poslovna perspektiva', na kojoj će sudjelovati ministar gospodarstva Ante Šušnjar, guverner HNB-a Boris Vujčić, predsjednik Uprave Končar d.d. Gordan Kolak, zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš, rektor Sveučilišta Algebra Bernays i predsjednik HUP-a Mislav Balković te tajnik SSSH Boris Feis.

Cormanna će primiti i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

