Jandroković: Dolazak glavnog tajnika OECD-a potvrda da smo ispunili gotovo sve uvjete

Vezano uz izbor Tomislava Ćorića, rekao je da su u vladajućoj koaliciji jedinstveni te očekuje da će Ćorić postati ministar financija i potpredsjednik Vlade, i da će biti uspješan na tom mjestu kao i njegov prethodnik. „Kakvu će politiku voditi i hoće li biti zaokreta ovisit će o njemu i Vladi, ali Marko Primorac je odlično radio svoj posao i hvala mu na tome, a siguran sam da će Ćorić nastaviti jednako uspješno, u skladu sa svojom osobnošću jer vjerojatno ima neke svoje prioritete i neke stvari koje bi on odradio vezano uz njegovu viziju Hrvatske, ali očekujem nastavak uspješne politike”, poručio je Jandroković.