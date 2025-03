Država uvela novi namet: Tko nema razdjelnike plaćat će dodatnu naknadu

Podijeli :

Koliko su zaista korisni, raspravlja se već više od desetljeća, otkad su ih Hrvati morali ugraditi. Jesu li smanjili račune za grijanje ili su tek ponešto pomogli u novijim zgradama s boljom izolacijom, vječno je pitanje zbog kojeg je dio ljudi odustao od ugradnje novih razdjelnika krajem lanjske godine, kad im je istekao rok trajanja od 10 godina.

Zakonom o tržištu toplinske energije čak je bilo i predviđeno da će se one koji razdjelnike ne ugrade kažnjavati iznosom od 1300 do 6600 eura, međutim tu su kaznu dobili rijetki, možda čak i nitko.

Poseban pravilnik

Ali s razdjelnicima se ide dalje, kao i s “motiviranjem” onih koji ih jednostavno ne žele, i to u obliku plaćanja naknade za poticanje učinkovitosti grijanja. Pa idemo redom. Novi Zakon o tržištu toplinske energije jučer je izglasan u Saboru, kamo je upućen po hitnom postupku jer se morao uskladiti s europskom direktivom. Ona, pak, nalaže da se individualni troškovi toplinske energije koje plaća vlasnik stana moraju odvojiti od zajedničkih troškova zgrade jer oni se plaćaju iz pričuve. Ukidaju se kazne koje smo spomenuli, a koje su bile dio prethodnog Zakona o tržištu toplinske energije jer nikoga se neće prisiljavati na ugrađivanje razdjelnika, ali ako to ne napravi, plaćat će naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja. Kako taj pojam dosad nije postojao, upitano je Ministarstvo gospodarstva, koje je nositelj izmjena zakona, o čemu se točno radi, odnosno kome ide ta naknada i koliko će ona iznositi. To će se, kažu za Večernji.hr, tek definirati.

“Naknada za poticanje učinkovitosti grijanja predstavlja posebnu novčanu obvezu koja se evidentira na posebnom analitičkom knjigovodstvenom računu zajednice suvlasnika kod kupca toplinske energije. Tu će naknadu biti dužni plaćati isključivo krajnji kupci koji nemaju ugrađene razdjelnike ili zasebna mjerila toplinske energije, kao poticaj za njihovu ugradnju. Kupci koji u određenom trenutku ne mogu odmah ugraditi ove uređaje moći će sredstva prikupljena navedenom naknadom akumulirati kako bi ih naknadno iskoristili upravo za tu svrhu. Stoga je važno istaknuti da će kupac toplinske energije biti dužan voditi odvojeno analitičko knjigovodstvo za obračun i naplatu ove naknade za svaku zgradu ili građevinu zasebno, sukladno propisima o računovodstvu. Akumulirana sredstva čuvat će se do pet godina, a nakon tog roka krajnji ih kupci moraju namjenski iskoristiti za poboljšanje energetske učinkovitosti korištenja toplinske energije u zgradi/građevini, u skladu s propisima koji uređuju područje graditeljstva i energetsku učinkovitost, kao i u skladu s nacionalnim programima energetske obnove zgrada. Krajnji kupci imaju mogućnost ta sredstva iskoristiti i prije isteka roka od pet godina”, objašnjavaju u Ministarstvu gospodarstva kako će se novac prikupljen iz naknade za poticanje učinkovitosti grijanja uplaćivati na račun pričuve, a onda, za najviše pet godina, iskorištavati ili za ugradnju razdjelnika ili za neki drugi projekt energetske učinkovitosti. Koliko će sama naknada iznositi, tek će se objaviti.

Što s očitavanjem

“Model izračuna i konkretan financijski okvir za utvrđivanje visine naknade za poticanje učinkovitosti grijanja bit će propisan pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju”, kažu u Ministarstvu gospodarstva pa dodaju da je navedeni pravilnik trenutačno u fazi izrade, a “detalji o modelu određivanja visine naknade bit će poznati nakon što pravilnik bude upućen u javnu raspravu, čime će svi ključni elementi za izračun naknade postati preciznije definirani”.

Koliko će, dakle, plaćati oni koji razdjelnike (ili kalorimetre) ne ugrade, a griju se, naravno, na toplanu, bit će poznato tek nakon što se donese pravilnik. Nije on jedini koji ide naknadno; ono što se još odrediti treba jesu i tehnički zahtjevi za ugradnju, rad, očitavanje i održavanje razdjelnika.

Sabor izglasao: Grijanje će se plaćati po realnoj potrošnji, tko nema razdjelnik plaćat će naknadu

A ono što se novim Zakonom o tržištu toplinske energije još uređuje jest i postupak isključenja zgrade, odnosno izdvajanje svih suvlasnika iz toplinskog sustava. Zakon predviđa da se svakom krajnjem kupcu i dalje omogući da se u svakom trenutku izdvoji iz toplinskog sustava zatvaranjem termostatskog ventila, nakon čega razdjelnici neće više bilježiti individualnu potrošnju te ona i neće biti naplaćena. Dopušteno je i isključenje cijele zgade iz toplinskog sustava ako ona za to ispunjavanja zakonom propisane uvjete.

Podsjetit ćemo da su se razdjelnici prvi put kod nas u zakonu pojavili 2014., a ideja je bila da oni koji se griju na toplanu plaćaju isključivo vlastitu potrošnju. Sami razdjelnici impulsima, zapravo, mjere razliku temperature između radijatora i same prostorije u kojoj se nalaze, a za one koji se griju na toplanu uputa je bila da sami reguliraju termostat i tako potencijalno smanje račune za grijanje. Nekima je to i uspjelo pa su im se računi smanjili 15-30 posto, dok drugi uštede nisu imali ili su im se računi čak i povećali. Svaki krajnji kupac može se zatvaranjem termostatskog ventila izdvojiti iz toplinskog sustava, a Zakonom je dopušteno i isključenje cijele zgrade ako ispunjava propisane uvjete.

