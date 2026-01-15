Oglas

"situacija se pogoršava"

Putin: Čujemo monolog onih koji, po pravu jačega, smatraju dopuštenim diktirati svoju volju

author
Hina
|
15. sij. 2026. 17:52
Putin
VYACHESLAV PROKOFYEV / AFP

Ruski predsjednik Vladimir izjavio je u četvrtak da se međunarodna situacija pogoršala i da svijet postaje sve opasniji, ali nije spominjao situaciju u Venezueli i Iranu.

Oglas

Vladimir Putin još se nije javno oglasio o američkom rušenju venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, prosvjedima u Iranu ili prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Grenlandu.

"Situacija na međunarodnoj sceni sve se više pogoršava - mislim da nitko to ne bi osporio - dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se nova ozbiljna žarišta", rekao je Putin.

U govoru novim veleposlanicima koji su predali svoje vjerodajnice u Kremlju, što je bio njegov prvi javni govor o pitanjima vanjske politike ove godine, Putin nije izričito spomenuo Sjedinjene Države ili Trumpa.

„Čujemo monolog onih koji, po pravu jačega, smatraju dopuštenim diktirati svoju volju, držati predavanja drugima i izdavati zapovijedi“, rekao je Putin. „Rusija je iskreno predana idealima multipolarnog svijeta.“

Putin je pozvao na raspravu o ruskim prijedlozima za novu sigurnosnu arhitekturu u Europi.

„Nadamo se da će priznanje ove potrebe doći prije ili kasnije. Do tada će Rusija nastaviti dosljedno slijediti svoje ciljeve.“

Rat u Ukrajini, najsmrtonosniji u Europi od Drugoga svjetskog rata, izazvao je najveći sukob između Rusije i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. godine.

Teme
Međunarodni odnosi Multipolarni svijet Rusija i Zapad SAD Sigurnosna arhitektura Vladimir Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ