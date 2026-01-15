Ovo je pet ključnih pitanja o najvažnijim izborima u EU-u ove godine

Ostale značajne stranke su Demokratska koalicija (DK), krajnje desni pokret Mi Hazánk (Naša domovina) te satirična Mađarska stranka s dva repa (MKKP), osnovana uglavnom kako bi ismijavala Orbánove politike. No sve se bore za opstanak jer možda neće prijeći izborni prag — što znači da bi mađarski parlament mogao biti pod isključivom kontrolom dviju desnih stranaka.