Vivian Motzfeldt

Grenlandska ministrica slomljena poslije razgovora u Bijeloj kući: "Pritisak je bio nepodnošljiv"

N1 Info
15. sij. 2026. 11:57
Ministrica vanjskih poslova Grenlanda Vivian Motzfeldt jedva je zadržavala suze tijekom uključenja uživo na grenlandskoj televiziji KNR, neposredno nakon sastanka s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom i državnim tajnikom Markom Rubiom u Bijeloj kući.

Vidno potresena, s rukom na prsima i glasom koji joj je podrhtavao, Vivian Motzfeldt je govorila o golemom psihološkom pritisku kojem je bila izložena prethodnih dana. Kako je rekla, događaji koji su se nizali bili su „previše za jednu osobu“.

„Posljednjih nekoliko dana bili su iznimno teški. Pritisak je stalno rastao, a mi smo se pripremali za svaki mogući scenarij“, rekla je ministrica, prenosi Nova.rs, priznajući da je američkim dužnosnicima pokušala prenijeti strah i neizvjesnost koji su zavladali među građanima Grenlanda zbog učestalih i otvorenih poruka koje stižu iz Washingtona.

Na sastanku je sudjelovao i danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen, koji je kasnije priznao da delegacija nije uspjela promijeniti stav Sjedinjenih Američkih Država.

„Nije vrijeme za kockanje“

Rasmussen je otvoreno rekao da je jasno kako predsjednik Donald Trump i dalje želi „preuzeti“ Grenland. „Nisam ni očekivao da se to može promijeniti u jednom razgovoru“, izjavio je danski šef diplomacije. Kao jedini konkretan ishod sastanka naveo je dogovor o osnivanju „radne skupine na visokoj razini“, koja bi trebala pokušati odgovoriti na, kako je rekao, „zabrinutosti“ američkog predsjednika. Ipak, naglasio je da nema nikakvih jamstava da će ta inicijativa dati rezultate.

U međuvremenu, grenlandske vlasti, suočene sa sve jačim pritiscima, mijenjaju taktiku. Poruka koja se sve češće čuje iz Nuuka jest da „nije vrijeme za kockanje“, nego za oprezne i promišljene poteze.

Donald Trump je posljednjih tjedana više puta ponovio da je Grenland, zbog svojeg strateškog položaja i bogatstva mineralnim resursima, od ključne važnosti za sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Tvrdi da Washington mora imati kontrolu nad otokom kako bi spriječio Rusiju ili Kinu da ondje prošire svoj utjecaj. Istodobno je poručio da su „sve opcije na stolu“, što je izazvalo ozbiljne potrese i zabrinutost unutar NATO saveza.

