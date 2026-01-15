Grenlandska ministrica slomljena poslije razgovora u Bijeloj kući: "Pritisak je bio nepodnošljiv"

Rasmussen je otvoreno rekao da je jasno kako predsjednik Donald Trump i dalje želi „preuzeti“ Grenland. „Nisam ni očekivao da se to može promijeniti u jednom razgovoru“, izjavio je danski šef diplomacije. Kao jedini konkretan ishod sastanka naveo je dogovor o osnivanju „radne skupine na visokoj razini“, koja bi trebala pokušati odgovoriti na, kako je rekao, „zabrinutosti“ američkog predsjednika. Ipak, naglasio je da nema nikakvih jamstava da će ta inicijativa dati rezultate.