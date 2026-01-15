formula dugovječnosti
Ova kombinacija navika može produljiti život i do deset godina
Samo pet dodatnih minuta vježbanja i pola sata manje sjedenja dnevno mogli bi pomoći milijunima ljudi da žive dulje, pokazuje istraživanje koje naglašava goleme koristi za javno zdravlje čak i uz vrlo male promjene životnih navika.
Umjerena tjelesna aktivnost i 10 posto manje smrtnosti
Dosadašnji dokazi o smanjenju broja prijevremenih smrti polazili su od pretpostavke da svi moraju dosegnuti određene ciljeve, zanemarujući pozitivne učinke i najmanjih povećanja tjelesne aktivnosti.
Umjerena tjelesna aktivnost, poput pet dodatnih minuta brzog hodanja dnevno, povezana je s procijenjenim smanjenjem smrtnosti od 10 posto, pokazala je studija provedena na 135.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u, Norveškoj i Švedskoj.
Istraživači, koje je predvodila Norveška škola sportskih znanosti, također su utvrdili da je smanjenje sjedilačkog vremena za 30 minuta dnevno povezano s procijenjenim smanjenjem ukupne smrtnosti od sedam posto.
Najveća korist zabilježena je kod najmanje aktivnih 20 posto populacije, ako bi svoju tjelesnu aktivnost povećali za samo pet minuta dnevno. Rezultati su objavljeni u časopisu The Lancet.
Autori ističu da se nalazi ne bi trebali koristiti kao osobni savjeti ili konkretne preporuke za vježbanje, ali jasno pokazuju koliki bi učinak i male promjene mogle imati na razini cijele populacije, prenosi Guardian.
"Veliki iskorak" i "iznimno iznenađujuće otkriće"
Profesor Aiden Doherty s Odjela za populacijsko zdravlje Sveučilišta u Oxfordu, koji nije sudjelovao u istraživanju, rekao je da je ova „izvrsna“ analiza „velik iskorak“ u odnosu na dosadašnje spoznaje.
„Iako se ovo može činiti kao još jedno istraživanje koje poručuje da je tjelesna aktivnost dobra za zdravlje, autori su dodali važne nove detalje“, rekao je.
„Rad pokazuje da bi se do 10 posto svih prijevremenih smrti moglo spriječiti kada bi svi napravili male i realne pomake u umjerenoj tjelesnoj aktivnosti, poput dodatnih pet minuta dnevno. Smanjenje sjedilačkog vremena za 30 minuta dnevno vjerojatno bi dovelo do manjeg, ali i dalje značajnog broja spriječenih smrti.“
Daniel Bailey, docent za sjedilačko ponašanje i zdravlje na Sveučilištu Brunel u Londonu, koji također nije sudjelovao u istraživanju, rekao je da je „iznimno obećavajuće“ otkriće to da samo pet dodatnih minuta umjerene tjelesne aktivnosti dnevno može spasiti živote.
„To bi trebalo biti izvedivo za većinu ljudi, čak i za one koji se trenutačno vrlo malo kreću“, rekao je.
Aktivnosti zbog kojih "malo brže dišemo"
„Umjerene aktivnosti su one zbog kojih malo brže dišemo i osjećamo toplinu. To mogu biti jednostavne svakodnevne aktivnosti poput brzog hodanja, kućanskih poslova ili rada u vrtu. Ako želimo smanjiti sjedenje za 30 minuta dnevno, to se može zamijeniti laganim aktivnostima poput kretanja po kući ili sporije šetnje.“
U međuvremenu, drugo istraživanje, objavljeno u časopisu eClinicalMedicine, pokazalo je da su male istodobne promjene u spavanju, tjelesnoj aktivnosti i prehrani povezane s duljim životnim vijekom.
10 godina dulji životni vijek uz ovu formulu
Primjerice, dodatnih pet minuta sna, dvije minute umjerene do snažne tjelesne aktivnosti – poput brzog hodanja ili penjanja stepenicama – te dodatna pola porcije povrća dnevno mogli bi donijeti dodatnu godinu života osobama s najlošijim navikama u tim područjima.
Stručnjaci sa Sveučilišta u Sydneyju analizirali su podatke o tjelesnoj aktivnosti, prehrani i snu gotovo 60.000 sudionika UK Biobank studije.
U usporedbi s osobama s najlošijim navikama, optimalna kombinacija ponašanja – sedam do osam sati sna dnevno, više od 40 minuta umjerene do snažne tjelesne aktivnosti te zdrava prehrana – bila je povezana s gotovo deset godina duljim životnim vijekom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare