„Rad pokazuje da bi se do 10 posto svih prijevremenih smrti moglo spriječiti kada bi svi napravili male i realne pomake u umjerenoj tjelesnoj aktivnosti, poput dodatnih pet minuta dnevno. Smanjenje sjedilačkog vremena za 30 minuta dnevno vjerojatno bi dovelo do manjeg, ali i dalje značajnog broja spriječenih smrti.“