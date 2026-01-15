eksplodirala cisterna
VIDEO / U teškoj prometnoj nesreći u Sloveniji sudjelovalo više vozila. Jedna osoba poginula
Štajerska autocesta u Sloveniji ponovno je otvorena u smjeru Maribora nakon teške prometne nesreće, no smjer prema Ljubljani ostat će zatvoren do večeri.
Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Radio Rogla, u prometnoj nesreći eksplodirala je cisterna, a detonacija se navodno čula u većem dijelu Slovenske Bistrice.
Prema njihovim navodima, u nesreći je sudjelovalo više vozila.
Nekoliko sati nakon teške prometne nesreće u blizini Slovenske Bistrice, u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije su ozlijeđene, Štajerska autocesta prema Mariboru ponovno je otvorena.
Autocesta je i dalje zatvorena između čvorova Slovenska Bistrica Jug i Slovenske Konjice u smjeru Ljubljane zbog uklanjanja posljedica prometne nesreće. Zatvaranje će potrajati dulje vrijeme, a očekuje se da će trajati do večernjih sati, priopćio je slovenski Prometno-informativni centar.
Promet se preusmjerava na izlazu Slovenska Bistrica Jug na regionalnu cestu prema Celju.
Vozači osobnih vozila mogu se preusmjeriti i na regionalnu cestu kod Frama prema Celju, dodali su iz centra.
Prometne gužve na autocesti donekle su se smanjile, no i dalje su prisutne uglavnom na regionalnim cestama na koje je promet preusmjeren.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
