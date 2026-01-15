Na udaru novi preokret: Sibirska anticiklona prijeti velikom zimom. Evo kada će biti "najgore"

Europa je poprilično pokrivena snježnim pokrivačem, što pogoduje razvoju kontinentalne hladne anticiklone, što je ozbiljan temelj za nastavak prave zime u idućim tjednima.
Istramet piše da se razvija i prostrana sibirska anticiklona koja će doprinijeti relokaciji vrlo hladnog, a možda krajem mjeseca i polarnog zraka u južnije geografske širine.
"Već u nedjelju temperature zraka snizit će se u okvire prosječne za doba godine uz buru i levant, što je uvod u period stabilnijeg i sunčanijeg vremena uz jutarnje minuse i za siječanj ugodne dnevne temperature zraka. Veće meteorološke turbulencije u idućim danima ne očekujemo.
Pravi preokret moguć je tek sredinom treće dekade siječnja kada na “naplatu” može doći prisustvo uporne sibirske anticiklone. U takvoj situaciji polarni zrak premjestio bi se u južnije, vjerojatno do Sredozemlja, a dio tog zraka stigao bi i do naših krajeva", izvijestio je Istramet.
Kako navodi i naša meterologinja Tea Blažević idući tjedan donosi jače zahladnjenje, mjestimice temperature i desetak stupnjeva ispod nule u kopnenim krajevima, no oborina će biti rijetka, barem u prvom dijelu tjedna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
