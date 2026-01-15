Oglas

Na udaru novi preokret: Sibirska anticiklona prijeti velikom zimom. Evo kada će biti "najgore"

N1 Info
15. sij. 2026. 09:29
zahlađenje
WRF, Istramet

Europa je poprilično pokrivena snježnim pokrivačem, što pogoduje razvoju kontinentalne hladne anticiklone, što je ozbiljan temelj za nastavak prave zime u idućim tjednima.

Istramet piše da se razvija i prostrana sibirska anticiklona koja će doprinijeti relokaciji vrlo hladnog, a možda krajem mjeseca i polarnog zraka u južnije geografske širine.

"Već u nedjelju temperature zraka snizit će se u okvire prosječne za doba godine uz buru i levant, što je uvod u period stabilnijeg i sunčanijeg vremena uz jutarnje minuse i za siječanj ugodne dnevne temperature zraka. Veće meteorološke turbulencije u idućim danima ne očekujemo.

Pravi preokret moguć je tek sredinom treće dekade siječnja kada na “naplatu” može doći prisustvo uporne sibirske anticiklone. U takvoj situaciji polarni zrak premjestio bi se u južnije, vjerojatno do Sredozemlja, a dio tog zraka stigao bi i do naših krajeva", izvijestio je Istramet.

karta zahlađenje
GFS, Istramet

Kako navodi i naša meterologinja Tea Blažević idući tjedan donosi jače zahladnjenje, mjestimice temperature i desetak stupnjeva ispod nule u kopnenim krajevima, no oborina će biti rijetka, barem u prvom dijelu tjedna.

Sibirska anticiklona zahlađenje zima

