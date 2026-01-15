Unatoč svom razmetanju, Trump možda ima i druge misli. Narediti slanje američkog osoblja u borbu mučno je za svakog predsjednika. Svaki napad na Iran osmišljen kako bi se oslabio aparat represije morao bi biti širok i dubok. Brzi, oštri udar kakav je obilježio američke napade u Venezueli i Iranu prošle godine možda bi bio neučinkovit. SAD bi se mogao uvući u dulji sukob kojem bi se Trumpovi pristaše „America First“, već nelagodni zbog njegovih globalnih poteza, mogli usprotiviti.