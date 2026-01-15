ANALIZA CNN-a
Nadrealan dan u Ovalnom uredu: Trump govori o ratu i miru na promociji punomasnog mlijeka
Izvanredan — i krajnje iscrpljujući — stisak američkog predsjednika nad globalnom psihom dodatno se pojačao u srijedu, piše CNN u .
Uzmimo to, piše CNN, od Donalda Trumpa: svijet je „lud“.
Napetost je teško legla nad Washington, protegnula se preko Atlantika i nadvila nad Bliski istok. Svi su čekali vatru s neba. Hoće li Trump napasti Iran kako bi ispunio svoje obećanje da je „pomoć na putu“ nakon brutalnog gušenja prosvjeda?
Ili traži izlaz, oslanjajući se na očita i upitna uvjeravanja izvora iz Irana da će se pogubljenja zaustaviti?
„Promatrat ćemo i vidjeti kakav je proces“, rekao je novinarima.
Svi čekaju da vide što će Trump sljedeće učiniti. A on u tome uživa, sjedeći za stolom u Ovalnom uredu, razbacujući prijetnje, obmane i uvrede poput dirigenta koji vodi orkestar — ali ne stvara harmoniju, nego svjetski kaos.
Na pitanje kako može vjerovati obećanjima iranskog režima koji je upravo proveo brutalan obračun i ubio najmanje nekoliko tisuća vlastitih građana nakon desetljeća surovog autoritarizma, Trump je Amerikance ostavio s jednim od svojih klasičnih cliffhangera.
"Tko zna, zar ne?"
„Saznat ćemo“, rekao je novinarima. „Saznat ću nakon ovoga. Vi ćete saznati, ali rečeno nam je iz pouzdanog izvora i nadam se da je istina. Tko zna, zar ne? Tko zna. Lud svijet.“
Jedna od najluđih stvari bila je to što je Trump govorio o pitanju rata i mira tijekom događaja u Ovalnom uredu posvećenog promociji punomasnog mlijeka koje će škole moći posluživati djeci prema novom zakonu.
„Sjećate se starih dana kad smo bili djeca?“ upitao je Trump novinarsku pratnju koja je očajnički tražila odgovor sprema li se upravo pokrenuti napad na Iran.
U vrtoglavoj digresiji predsjednik je nastavio: „Svi su dijelili jednu bocu. Danas to baš i ne radimo. Ali ako želite, ako vjerujete osobi nakon koje pijete, evo ga, vaše je. U redu?“
„Polusvježe je — staro pet, šest dana“, rekao je predsjednik o boci mlijeka koja je stajala na Resolute Desk-u.
Izvanredan zaokret u priči o Grenlandu
Kao što je to često u Trumpovoj eri, bio je to nadrealan dan u Washingtonu.
Bijela kuća ugostila je izaslanstvo iz Grenlanda i Danske nakon Trumpova zahtjeva za vlasništvom nad najvećim otokom na svijetu.
Vrijedi naglasiti koliko je ovaj posjet bio bizaran.
Dužnosnici su došli u Washington kako bi inzistirali da poluautonomni danski teritorij nije na prodaju i da Trump ne bi trebao pokušavati kupiti ga ili izvršiti invaziju.
U Trumpovu prvom mandatu ideja da bi pokušao prisvojiti Grenland kako bi ušao u povijest kao predsjednik koji je ostvario američku „manifestnu sudbinu“ novim teritorijem smatrala se šalom. No u drugom mandatu, neukrotivog vrhovnog zapovjednika europski čelnici shvaćaju smrtonosno ozbiljno, osobito jer njegova nacionalna sigurnosna strategija obećava zamjenu postojećih saveznika desnim populistima.
Sukob je još čudniji jer je Grenland teritorij NATO-a. Trumpove tvrdnje da ga Danska ne može braniti nemaju smisla: Danska je dio najmoćnijeg vojnog saveza na svijetu. Svaki napad na otok smatrao bi se napadom na sve članice NATO-a prema jamstvu kolektivne obrane.
„Temeljno neslaganje“ oko budućnosti Grenlanda
Najgore što se moglo dogoditi u razgovorima s J.D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom bio je otvoreni sukob, poput prošlogodišnjeg ponižavanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Čini se da je takav ishod izbjegnut, iako je očito zabrinuto izaslanstvo poručilo da i dalje postoji „temeljno neslaganje“ oko budućnosti Grenlanda.
Kasnije, u Ovalnom uredu, predsjednik se požalio da mu Grenland treba za predloženi raketni štit Golden Dome te upozorio da se Rusija i Kina spremaju ući na teritorij na kojem već postoji američka baza.
Bio je i okrutno podrugljiv prema vojnim sposobnostima hrabre NATO saveznice koja je slala svoje vojnike da ginu uz Amerikance u ratovima nakon 11. rujna, upravo zbog mantre „napad na jednoga je napad na sve“.
„Prošli mjesec su tamo dodali jedne dodatne pseće saonice. Dodali su druge pseće saonice. To neće biti dovoljno“, rekao je Trump.
Tijekom dana kriza oko Grenlanda poprimila je još izvanredniji oblik. Danska je objavila da šalje dodatno vojno osoblje na otok, a pridružile su se i skandinavske susjede. Švedska šalje neodređen broj vojnika. Norveška raspoređuje dvije osobe. Njemačka je najavila slanje 13 vojnika u „istraživačku misiju“ kako bi se pridružili NATO saveznicima.
Francuska šalje snage na Grenland
Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je u srijedu navečer da je poslao francuske snage u sklopu hitno organizirane Operacije Arctic Endurance na Grenland. „Početni francuski vojni elementi već su na putu. Drugi će uslijediti“, napisao je na X-u.
Takva raspoređivanja očito su simbolična; ne bi se mogla mjeriti s moćnim američkim oružanim snagama. No simbolika je ipak zapanjujuća. Europske države šalju svoje ljude kako bi pokazale obranu NATO teritorija — ne od Rusije, Kine ili terorističke skupine, već od predsjednika Sjedinjenih Država, najvažnijeg i najmoćnijeg vođe zapadnog saveza.
Pa što slijedi? Hoće li Trump nastaviti pritiskati Dansku da proda Grenland — iako nije ponudio nikakav plan kako bi prikupio stotine milijardi dolara koliko bi to vjerojatno koštalo?
Ili će nastaviti svoj drski pohod koji je srušio venezuelanskog vođu Nicolása Madura slanjem američkih snaga kako bi zauzeo teritorij? Takav bi pothvat stavio čelnike Pentagona, koji vode NATO, pred tešku dilemu.
Trump ne govori.
„Vidjet ćemo što će se dogoditi s Grenlandom“, rekao je Trump, koristeći omiljenu frazu i zauzimajući svoju čestu pozu autsajdera koji komentira događaje u kojima je on jedini odlučujući akter.
Predsjednik koji žonglira višestrukim krizama
Ostatak svijeta dobiva okus života u Americi tijekom više od pet godina, kroz dva Trumpova mandata. Suočeni su s predsjednikom koji vlada po hiru i čija je strategija imati nikakvu vidljivu strategiju osim držanja svih u neizvjesnosti.
Trumpovi pristaše tvrde da je njegova nepredvidivost prednost; da je cijeli svijet na rubu i da je obnovio američku moć i utjecaj. Ako ni sam ne može biti siguran što će sljedeće učiniti, kako mogu američki protivnici?
Trump može istaknuti nesporne vanjskopolitičke uspjehe. Nanio je ozbiljnu štetu iranskom nuklearnom programu uz tek neznatne odmazde Islamske Republike, korak na koji se drugi predsjednici nisu usudili. Možda nema plan za Venezuelu nakon Madura, osim prodaje njezine nafte — ali osiromašeni i napaćeni narod te zemlje neće žaliti za diktatorom. A administracija je u srijedu objavila početak druge faze Trumpova mirovnog plana za Gazu, usmjerene na demilitarizaciju Hamasa i obnovu Pojasa.
Ipak, ostaje dojam da Trump improvizira, poput žonglera koji očajnički pokušava zadržati više lopti u zraku i jedva sprječava njihov pad. Unatoč nizu uspješnih — i dramatičnih — vojnih operacija, njegova sreća možda neće trajati zauvijek. A oholost bi ga mogla odvesti predaleko.
Situacija s Iranom savršen je primjer njegova impulzivnog i često neprozirnog vodstva.
Danima se činilo da Trump ide neumitno prema novim vojnim napadima na Iran nakon što je više puta upozorio da će kazniti klimavi klerikalni režim zbog ignoriranja njegovih upozorenja da ne guši prosvjede.
Svi su znakovi upućivali na akciju. SAD je naredio dijelu osoblja da napusti svoju golemu bazu u katarskoj pustinji, moguću metu odmazde. Više država savjetovalo je svojim građanima da napuste Iran i odgode putovanja u regiju. U srijedu navečer Iran je zatvorio svoj zračni prostor, očito kako bi lakše identificirao eventualne američke ili izraelske ratne zrakoplove. Praćenje letova pokazalo je tokove zrakoplova koji su zaobilazili iranski zračni prostor — inače vrlo prometnu rutu između Europe i Azije.
Unatoč svom razmetanju, Trump možda ima i druge misli
Tijekom nekoliko sati u utorak i srijedu bilo je moguće telefonirati iz Irana prema vanjskom svijetu nakon komunikacijskih i internetskih blokada uvedenih usred nekih od najozbiljnijih prosvjeda protiv islamskog režima.
„Ljudi su počeli zvati“, rekla je Nazila Fathi, bivša dopisnica New York Timesa iz Teherana, za CNN-ovu Erin Burnett. „Činilo se da su ljudi zaista zastrašeni krvoprolićem koje je režim proveo ovaj tjedan. Ali istovremeno su očekivali neku vrstu vojnog udara“, rekla je.
Unatoč svom razmetanju, Trump možda ima i druge misli. Narediti slanje američkog osoblja u borbu mučno je za svakog predsjednika. Svaki napad na Iran osmišljen kako bi se oslabio aparat represije morao bi biti širok i dubok. Brzi, oštri udar kakav je obilježio američke napade u Venezueli i Iranu prošle godine možda bi bio neučinkovit. SAD bi se mogao uvući u dulji sukob kojem bi se Trumpovi pristaše „America First“, već nelagodni zbog njegovih globalnih poteza, mogli usprotiviti.
Trump stvara golema očekivanja za samog sebe
Naravno, moguće povlačenje od vojne akcije moglo bi biti i varka. Prije nego što je prošle godine napao iranski nuklearni program, Trump je ostavio dojam da Teheranu preostaje još nekoliko dana za dogovor — a zatim poslao američke stealth bombardere u smionu misiju oko svijeta kako bi pogodili nuklearna postrojenja.
No stvorio je i golema očekivanja za samog sebe.
Prethodni predsjednici pazili su da ne ostave dojam da pozivaju iranske prosvjednike na ulice, kako ne bi dali režimu izgovor da tvrdi kako djeluju u ime „Velikog Sotone“, Sjedinjenih Država. Trump takvih briga nije imao.
„Iranski patrioti, NASTAVITE PROSVJEDOVATI – PREUZMITE SVOJE INSTITUCIJE!!!… POMOĆ JE NA PUTU“, napisao je predsjednik u objavi na Truth Socialu u utorak.
Prosvjednici koji se suočavaju s brutalnim nasiljem svojih vođa to bi, naravno, shvatili kao poziv na akciju i obećanje podrške.
"Lud svijet"
„Ako ne učini ništa, povijest će to smatrati strateškom i moralnom izdajom jer je poticao prosvjednike da tjednima izlaze na ulice, neprestano ih uvjeravao da im čuva leđa i gledao dok su tisuće prosvjednika ubijene“, rekao je Karim Sadjadpour iz Carnegiejeve zaklade za međunarodni mir za CNN-ovu Burnett u srijedu.
„S druge strane, vojna akcija puna je rizika“, dodao je. „Ne postoji srebrni metak kojim bismo mogli čisto ukloniti režim i uvesti sekularnu demokraciju.“
Teško je vidjeti kako se predsjednik može izvući iz ove zamke. Prijetnje, blefovi i žongliranje svim vanjskopolitičkim lopticama mogu funkcionirati samo neko vrijeme.
Američki predsjednik koji prezire tradicionalne političke procese, djeluje po instinktu i tvrdi da je čovjek mira, dok istodobno razvija sve veći ukus za spektakularnu i nasilnu vojnu akciju, radi protiv sata.
Kako je i sam rekao — „lud svijet“.
