Ekonomski analitičar: Privatni sektor sada nema prostora da prati rast plaća, ali to bi se moglo promijeniti

Podijeli :

Analitičar s Ekonomskog Instituta Zagreb Danijel Nestić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Ivana Hrstića.

Za početak se osvrnuo na činjenicu da Hrvatska ima rekordan gospodarski rast.

“Hrvatska relativno brzo raste. Nešto zaslugom vlastitom, a dobrim dijelom zaslugom Europskih fondova. To se prelijeva u dobru situaciju u proračunu, a onda to omogućuje određene reforme; omogućava se povećanje mirovina, plaća i tako dolazimo do tog sklopa koji lagano hrani inflaciju.

Nestić objašnjava da je to sve normalan proces jedne dinamične ekonomije. “Hrvatska ekonomija je trenutačno dosta dinamična. Uz sve vanjske rizike, objektivno gledajući neke prosječne podatke, nije loše.”

Razlika javnog sektora u Hrvatskoj i Sloveniji

Nestić se osvrnuo na analizu u kojoj su uspoređivali plaće u Hrvatskoj i Sloveniji.

“Javni sektor u Hrvatskoj u neto iznosu plaća je jako blizu, u nekim segmentima, pa i preko slovenskih neto plaća, a Slovenija ima BDP koji je 45 posto veći od hrvatskog. Slovenija je objektivno bogatija zemlja, međutim, ona dosta stabilno drži te svoje plaće u javnom sektoru”, tvrdi Nestić.

Kakva je minimalna plaća u Sloveniji?

“U Sloveniji je ona nekih 30-ak posto veća nego u Hrvatskoj, ali to odgovara razlikama u bruto plaći.”

Usporedba plaća u Hrvatskoj i Sloveniji: Javni sektor “teži” jedino u Danskoj

Kad stavite u omjer minimalnu plaću u odnosu na prosječnu plaću, na prvi pogled je opterećenje. Nju ne isplaćuje država nego poslodavac. Vrlo rijetko je država takav poslodavac koji isplaćuje najniže minimalne plaće. Najčešće su to privatni poslodavci. Međutim, ako znamo da je plaća u privatnom sektoru niža nego u Sloveniji, i to osjetno niža, taj teret isplate minimalne plaće je veće opterećenje poslodavcu u Hrvatskoj nego u Sloveniji”, dodaje Nestić.

Naveo je koliko su rasle plaće u javnom i privatnom sektoru.

“Čak i kad odbacimo inflaciju, preko one službene inflacije, rast plaća u zadnje dvije godine u javnom sektoru je 25 do 27 posto, a u privatnom 15 do 17 posto”, rekao je Nestić.

Bez obzira na to, tvrdi da to ne znači posebno opterećenje za privatni sektor jer se opterećenje mjeri u porezima.

Što slijedi na globalnom planu? “Kina će svakako pobijediti Ameriku u trgovinskom ratu” Hoće li EU zabraniti Visu, Mastercard, Paypal?

“Novi sustav plaća se uspostavio na proljeće prošle godine. Jako su porasle plaće u javnom sektoru. Međutim, plaće u privatnom sektoru su ostale gotovo nepromijenjene tijekom cijele godine – iz čega ja izvlačim zaključak da privatni sektor naprosto nema tog prostora za povećanje plaća, on ne može pratiti te plaće i to je sad jedan novi odnos plaća”, smatra Nestić.

Nestić predviđa da će nakon lokalnih izbora doći razdoblje mira po pitanju povećanja plaća u javnom sektoru.

“Dok bi privatni sektor, ako se nastavi dobra gospodarska situacija, on bi trebao kroz povećanje proizvodnje, prirodan proces, povećavati svoje plaće. Otvara nam se jedno dosta neizvjesno razdoblje u budućnosti. Neki predviđaju recesiju u Americi. Amerika je izrazito važna država za cjelokupno globalno gospodarstvo. Ne samo zbog svog proizvodnog sektora, nego zbog utjecaja na financijskim tržištima. Ako krenu neki problemi u globalnom gospodarstvu, ako europsko gospodarstvo krene imati probleme, Hrvatska će to sigurno osjetiti, hrvatski proračun će to sigurno osjetiti, a onda će se morati dosta ozbiljno kočiti na svim segmentima”, kazao je Nestić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.