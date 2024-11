EU nudi razne pogodnosti za mlade: Koje i kako do njih?

Podijeli :

FREDERICK FLORIN / AFP

Kako mnogi nisu dovoljno upoznati s programima koje institucije Europske unije nude mladima, iz Europske komisije objasnili su koje su sve pogodnosti koje im mogu pomoći u profesionalnom usavršavanju.

Mladima je danas važnije nego ikad razvijati svoje vještine i širiti horizonte kako bi se pripremili za izazove globalnog tržišta rada. No, često nisu dovoljno informirani o svim prilikama koje im stoje na raspolaganju, zbog čega je važno da se aktivno prijavljuju na natječaje, istražuju mogućnosti i uče od svojih mentora i vršnjaka iz drugih europskih zemalja i steknu međunarodno iskustvo.

U tom procesu, institucije Europske unije igraju ključnu ulogu, nudeći mladima raznovrsne mogućnosti koje mogu poslužiti kao temelj za budući napredak. Kroz različite inicijative i projekte, EU nudi prilike koje mladi trebaju prepoznati i iskoristiti kako bi ostvarili svoj puni potencijal, a više o svim programima ispričala je za Net.hr Andrea Čović Vidović, voditeljica medija i zamjenica voditeljice Predstavništva Europske komisije.

Erasmus+ program

Program Erasmus+ nudi mladima priliku za stjecanje međunarodnog iskustva kroz studiranje, praksu, osposobljavanje ili volontiranje u inozemstvu, čime značajno doprinosi njihovom obrazovnom i osobnom razvoju. Kroz ovaj program sudionici usavršavaju strane jezike, razvijaju interkulturalne vještine i prilagodljivost te stječu specifična znanja u odabranim područjima.

Studenti koji provode semestar u inozemstvu često se tako susreću s novim pristupima učenju i istraživanju. Ova iskustva koja Erasmus+ financijski podržava pomažu mladima da izgrade profesionalne i osobne kompetencije poput timskog rada, liderstva i kulture suradnje, što ih čini konkurentnijima na tržištu rada i priprema ih za život u multikulturalnom društvu.

Razlike između Erasmusa i Erasmusa+

Program Erasmus+ pruža mladima u Europskoj uniji širok spektar mogućnosti za osobni i profesionalni razvoj. Za razliku od izvornog Erasmus programa koji je bio usmjeren prvenstveno na studentsku razmjenu, Erasmus+ obuhvaća različite aktivnosti poput stručnog osposobljavanja, pripravništava, volontiranja i sudjelovanja u projektima solidarnosti. Primjerice, mladi mogu sudjelovati u projektima mobilnosti za mlade kako bi kroz neformalno učenje stekli vještine i kompetencije korisne za tržište rada.

Program je podrška i inicijativama poput one “Mladi Europe zajedno” koja potiče regionalna partnerstva i suradnju među mladima iz različitih država. Ove dodatne mogućnosti omogućuju mladima da steknu međunarodno iskustvo, razviju interkulturalne vještine i aktivno sudjeluju u izgradnji zajedničke europske budućnosti.

DiscoverEU

Mladi se za sudjelovanje u programu DiscoverEU mogu prijaviti putem Europskog portala za mlade, obično dva puta godišnje, u proljeće i jesen. Za prijavu moraju imati 18 godina, biti državljani ili imati boravište u državi članici Unije ili u trećim zemljama pridruženim Erasmus+ programu poput Islanda i Srbije te posjedovati važeću osobnu ispravu.

Program odabranim sudionicima osigurava besplatnu putnu propusnicu za istraživanje Europe u periodu do 30 dana. Iako se glavni način putovanja odvija vlakom, dostupni su i trajekti te autobusi, prilagođeni različitim potrebama sudionika. Uz to, sudionicima je omogućena europska iskaznica za mlade DiscoverEU koja donosi razne popuste na kulturne i sportske aktivnosti, lokalni prijevoz, smještaj i hranu. Program pruža priliku za istraživanje europske kulturne raznolikosti i stjecanje brojnih praktičnih vještina, ali i poznanstava koja će im koristiti u budućnosti.

Europske snage solidarnosti

Europske snage solidarnosti omogućuju mladima između 18 i 30 godina sudjelovanje u raznim projektima solidarnosti diljem Europe, uključujući volontiranje, pripravništva, zaposlenja i lokalne projekte solidarnosti. Na portalu Europske snage solidarnosti mladi se mogu registrirati i zatim se prijaviti za sudjelovanje u projektima koji ih zanimaju kako bi stekli priliku za karijerni rast, usvajanje novih vještina i upoznavanje različitih kultura, dok istovremeno doprinose zajednicama u potrebi.

Volonterske aktivnosti omogućuju mladima rad u organizacijama iz područja kao što su socijalna uključenost, zaštita okoliša i kultura. Individualno volontiranje može trajati od dva do 12 mjeseci, dok volonterski timovi sudjeluju u kraćim projektima od dva tjedna do dva mjeseca. Program također nudi pripravništva od dva do šest mjeseci, ali i privremena zaposlenja od tri do 12 mjeseci.

Projekti solidarnosti koje mora pokrenuti skupina od najmanje petoro mladih moraju biti fokusirani na rješavanje lokalnih izazova i potiču mlade da preuzmu aktivnu ulogu u svojim zajednicama.

Dijalog EU s mladima

Dijalog EU-a s mladima predstavlja strukturirani proces koji omogućuje mladima iz cijele Europe da izravno sudjeluju u oblikovanju politika koje ih se tiču. Ovaj proces potiče razmjenu mišljenja između mladih, organizacija za mlade i donositelja odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Cilj je osigurati da se glas mladih čuje i uzme u obzir pri kreiranju politika Unije. U okviru dijaloga, mladi sudjeluju u konzultacijama, radionicama i forumima gdje raspravljaju o temama poput obrazovanja, zapošljavanja, socijalne uključenosti i zdravlja. Na temelju tih rasprava, formuliraju se preporuke koje se dostavljaju donositeljima odluka. Primjerice, tijekom Europske godine mladih 2022., mladi su aktivno sudjelovali u dijalogu, a iz toga su proizašle konkretne mjere za povećanje njihovog sudjelovanja u oblikovanju politika EU-a.

Mladi u dijalogu mogu aktivno sudjelovati putem nacionalnih vijeća mladih, organizacija za mlade ili sudjelovanjem u događanjima poput Europskog tjedna mladih. Mogu se uključiti i u online konzultacije i ankete koje organizira Europska komisija ili same države članice Europske unije. Ovi kanali omogućuju mladima da iznesu svoje stavove i prijedloge te izravno utječu na stvaranje javnih politika EU-a koje oblikuju i njihovu budućnost.

EURES

EURES (European Employment Services) mreža pomaže mladima da se zaposle ili obave pripravništvo u bilo kojoj državi članici Europske unije te u nekim zemljama izvan EU-a poput Norveške, Islanda i Lihtenštajna. EURES je koristan jer nudi više od samog pretraživanja poslova – omogućuje kontakt s EURES savjetnicima koji mogu pomoći u snalaženju s administrativnim i pravnim postupcima kod preseljenja.

Primjerice, mlada osoba iz neke druge europske države koja želi živjeti i raditi u Hrvatskoj može putem EURES-a pronaći oglase poslodavaca koji nude radne uvjete prilagođene međunarodnim zaposlenicima. Uz to, EURES savjetnici pomažu oko informacija o troškovima života, pravima radnika, zdravstvenom osiguranju i prijavi boravišta.

Mreža također nudi besplatna online događanja poput karijernih sajmova na kojima poslodavci iz različitih zemalja predstavljaju otvorene pozicije i održavaju intervjue uživo. Sjajna prilika za mlade koji žele dobiti posao i prije nego što fizički stignu u onu državu u kojoj žele raditi.

Incijative za mlade novinare

EU inicijative za mlade novinare pružaju priliku da talentirani i zainteresirani mladi steknu praktično iskustvo u novinarstvu te prošire svoje profesionalne vještine i mreže. Uvjeti za sudjelovanje variraju ovisno o programu, no najčešće su prilagođeni osobama do 30 godina koje imaju osnovno znanje ili interes za novinarstvo i komunikaciju. Prijave obično uključuju motivacijsko pismo, kratki životopis i primjere rada, a često se traži i interes za specifične teme poput europske politike, prava mladih ili ekoloških pitanja.

Prednosti sudjelovanja u ovim inicijativama su brojne. Mladi novinari dobivaju priliku raditi s mentorima, prisustvovati radionicama i seminarima te objavljivati svoje članke ili reportaže na europskim platformama, što im omogućuje da dosegnu široku publiku.

Na primjer, sudionici mogu dobiti pristup posebnim događanjima ili raditi na terenskim zadacima gdje izvještavaju o temama od društvenog značaja, poput klimatskih promjena, društvene inkluzije ili ljudskih prava. Program često financira troškove putovanja, smještaja i drugih logističkih potreba, što omogućuje sudionicima da se usmjere na razvijanje vještina i profesionalno umrežavanje bez financijskih briga. Ove inicijative pomažu mladima da steknu kredibilitet u novinarskoj zajednici i stvore temelje za daljnju karijeru u medijima ili komunikacijama.

Maksimalno korištenje

Ako želite maksimalno iskoristiti sve što EU programi nude, evo nekoliko preporuka: prvo, istražite sve opcije i prijavite se na vrijeme jer je konkurencija jaka. Svaku priliku za učenje jezika i umrežavanje iskoristite maksimalno! Budite aktivni u svojoj sredini, sudjelujte u radu organizacija mladih, pohađajte besplatna predavanja i konferencije, koristite mogućnosti karijernog savjetovanja.

Naravno, iskoristite i sve besplatne online resurse za učenje i dodatnu edukaciju jer danas nijedna dobna skupina ne smije zaboraviti koliko se brzo mijenja tržište rada i kako je više no ikad prije potrebno preuzeti odgovornost za vlastito cjeloživotno obrazovanje. Budite otvoreni za nova iskustva, a svaki izazov prihvatite objeručke, i kao dodatnu motivaciju.

