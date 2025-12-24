Gospodarstvo u 2025.: Buđenje tržišta kapitala i "ustrajna" inflacija

Nakon tri posto u 2024., inflacija je u 2025. opet počela ubrzavati, pa bi tako u ovoj godini mogla iznositi 3,7 posto. Vlada očekuje da će u idućoj godini usporiti na 2,8 posto, a HNB na 3,1 posto. I dok je još u lipnju HNB predviđao da bi inflacija trebala iznositi 2,8 posto u ovoj te 2,2 posto u 2026. godini, opet je došlo ljeto i špica turističke sezone. Sektor usluga, napose onaj vezan za usluge u turizmu, istaknuo je i prekjučer guverner HNB-a Boris Vujčić, imao je, i još ima, najviši doprinos rastu inflacije u Hrvatskoj, što ima posljedice i na pad konkurentnosti hrvatskog turizma, kao i na pad udjela prihoda iz turizma u BDP-u.