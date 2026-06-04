Svjetska stručnjakinja za etiku u AI-u za N1: Izgubit ćemo neke od najboljih aspekata umjetne inteligencije jer je ne reguliramo

U EU-u Akt o umjetnoj inteligenciji vrlo je zanimljiv jer se mnoge tvrtke žele pridržavati neke regulative. Budući da često nema ničega drugog, mnoge tvrtke kažu: "U redu, slijedit ćemo Akt o umjetnoj inteligenciji EU-a." A onda smo dobili višegodišnju odgodu u vezi s generativnom UI. Mislim da se svi snalaze kako znaju i umiju te da mnogi moraju sami smišljati pravila, što baš i ne pomaže. A onda se, dakako, uključio i Papa, koji govori ono što sam i ja rekla na ovogodišnjoj raspravi New York Timesa u Davosu: moramo pozorno razmotriti što znači biti čovjek, što nas čini ljudima, možda je to činjenica da se brinemo jedni za druge i za planet te činjenica da živimo i umiremo i to razumijemo na instinktivnoj razini. Za razliku od stroja koji u osnovi samo reproducira podatke koje smo mu dali, a sada ih već i sam stvara.