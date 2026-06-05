ŠVICARSKI FRANAK
Zbog Gorana Aleksića se oglasio Vrhovni sud: Neutemeljeno je i zlonamjerno...
Koordinator ekonomsko pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić, tijekom gostovanja na N1 komentirao je neke suce Vrhovnog suda, što je došlo do te institucije, iz koje su se tim povodom odlučili oglasiti priopćenjem na temu.
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Prenosimo sve u cijelosti:
"U povodu izjava i javnih istupa Gorana Aleksića, koje prenose različiti mediji, ističemo da u demokratskom društvu jest legitimno komentirati sudske odluke, ali taj komentar mora ostati u okvirima stručne rasprave.
U situaciji postojanja potrebe ujednačavanja sudske prakse, Vrhovni sud provest će postupak propisan zakonom.
Međutim, neutemeljeno je i zlonamjerno prozivanje sudaca i kreiranje atmosfere linča i progona, zbog izraženog pravnog mišljenja članova sudskog vijeća.
Napadi na suce zbog odluka i mišljenja koje su u tim odlukama iznijeli ne samo da je protivno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o sudovima, već je strano svakom demokratskom civiliziranom društvu."
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