"Evo nas. Počelo je."
Janšina vlada uklonila palestinsku zastavu. Pirc Musar ju postavila na Predsjedničku palaču
Palestinska zastava, koja je u četvrtak uklonjena s pročelja zgrade slovenske Vlade samo nekoliko minuta nakon prisege ministara četvrte vlade Janeza Janše, ponovno vijori. Ovoga puta postavljena je na Predsjedničkoj palači, a predsjednica Republike Nataša Pirc Musar pritom je poručila da palestinska zastava simbolizira gruba kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava, ali i predstavlja poziv na poštovanje temeljnog civilizacijskog načela – ljudskog dostojanstva za sve.
Oglas
Nakon što je palestinska zastava uklonjena s pročelja vladine zgrade u Gregorčičevoj ulici svega nekoliko minuta nakon prisege ministarskog tima četvrte vlade Janeza Janše, dan kasnije ponovno je zavijorila – ovoga puta na Predsjedničkoj palači.
Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar u priopćenju za javnost povodom isticanja palestinske zastave napisala je da genocid nad Palestincima nije zaustavljen te da ljudi u Gazi i na Zapadnoj obali ne žive u miru i dostojanstvu.
„Danas istaknuta zastava Palestine na pročelju Predsjedničke palače, koja će ondje ostati tjedan dana, a potom će, kao podsjetnik svima koji posjete moj ured, biti postavljena u unutarnjim prostorijama, znači mnogo više. Ona je simbol grubih kršenja međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava ne samo u Palestini, nego i drugdje u svijetu. To je jednostavan poziv na poštovanje temeljnog civilizacijskog načela: ljudskog dostojanstva – za sve“, napisala je Pirc Musar.
Uklanjanje palestinske zastave dogodilo se u četvrtak praktički odmah nakon potvrđivanja novog sastava vlade u Državnom zboru. Zastupnici su vladu izglasali oko 17:25, a već oko 17:45 palestinske zastave više nije bilo na zgradi Vlade u Gregorčičevoj ulici.
To se dogodilo tijekom službenog grupnog fotografiranja 16. vlade Republike Slovenije u predvorju velike dvorane Državnog zbora, još prije nego što je obavljena službena primopredaja dužnosti između Roberta Goloba i Janeza Janše.
Palestinska zastava postavljena je na pročelje vladine zgrade 30. lipnja 2024., kada je vlada Roberta Goloba donijela odluku da Državnom zboru predloži priznanje Palestine kao neovisne i suverene države, što je parlament potvrdio nekoliko dana kasnije, 4. srpnja. Tada je palestinska zastava podignuta i na jarbol ispred parlamenta.
Bivši premijer Golob komentirao je uklanjanje palestinske zastave riječima:
„Nova vlada prisegnula je na drugu godišnjicu slovenskog priznanja Palestine. Kakva tužna slučajnost za ovu novu vladu. Ni jednu minutu više ne smije vijoriti zastava naroda koji je preživio i još uvijek proživljava neizmjernu patnju. Zastava koja nije vijorila samo za Palestince, nego za pravdu, dostojanstvo, suosjećanje, čovječnost i mir. Za sve narode koji su potlačeni, kojima nisu priznata ljudska prava i kojima nije priznato pravo na postojanje.“
Prema Golobovim riječima, prvo djelo nove vlade u njezinim prvim trenucima govori više od tisuću riječi.
„Evo nas. Počelo je. Slovenija je stavljena na sramotnu stranu povijesti“, dodao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas