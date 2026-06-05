Janšina vlada uklonila palestinsku zastavu. Pirc Musar ju postavila na Predsjedničku palaču

„Nova vlada prisegnula je na drugu godišnjicu slovenskog priznanja Palestine. Kakva tužna slučajnost za ovu novu vladu. Ni jednu minutu više ne smije vijoriti zastava naroda koji je preživio i još uvijek proživljava neizmjernu patnju. Zastava koja nije vijorila samo za Palestince, nego za pravdu, dostojanstvo, suosjećanje, čovječnost i mir. Za sve narode koji su potlačeni, kojima nisu priznata ljudska prava i kojima nije priznato pravo na postojanje.“