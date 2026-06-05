Na dnu Jadrana postavljeno 20 novih seizmografa: Mogli bi pomoći u odgovoru na ključna pitanja oko potresa

Očekuje se da će projekt pomoći u odgovoru na neka od ključnih otvorenih pitanja regionalne seizmologije, uključujući učestalost pojavljivanja jakih potresa u južnom Jadranu – kao što su bili potresi 1667. godine kod Dubrovnika ili 1979. kod Bara i Ulcinja te geološke mehanizme odgovorne za njihovo nastajanje te moguće scenarije buduće seizmičke aktivnosti.