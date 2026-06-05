Von der Leyen u Crnoj Gori: Europa i Zapadni Balkan se približavaju

„Dakle, potrebno je provesti reforme, a vladavina prava njihov je temelj. Točno znate koje reforme treba provesti – u pravosuđu, Vijeću REM-a... Ako Srbija provede te reforme, tada se može otvoriti treći klaster. Ako Srbija obavi svoj dio posla, i mi ćemo svoj. Jasno je da želimo da Srbija uđe u Europsku uniju, ali Srbija mora ispuniti kriterije“, rekla je von der Leyen.