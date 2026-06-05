na samitu u tivtu
Von der Leyen u Crnoj Gori: Europa i Zapadni Balkan se približavaju
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas u Crnoj Gori da je summit u Tivtu dokaz da se Europa i Zapadni Balkan približavaju te da su na današnjem sastanku razgovarali o Planu rasta i integracijama.
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„Otvaramo sektore jedinstvenog tržišta za tvrtke sa Zapadnog Balkana, a samim time zemlje Zapadnog Balkana moraju provesti reforme i stvoriti jednake uvjete poslovanja, jer uz reforme dolaze i naše investicije“, rekla je von der Leyen.
Na pitanje N1 o europskom putu Srbije, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen odgovorila je da je „vrlo jasno da se proces pristupanja temelji na zaslugama“.
„Dakle, potrebno je provesti reforme, a vladavina prava njihov je temelj. Točno znate koje reforme treba provesti – u pravosuđu, Vijeću REM-a... Ako Srbija provede te reforme, tada se može otvoriti treći klaster. Ako Srbija obavi svoj dio posla, i mi ćemo svoj. Jasno je da želimo da Srbija uđe u Europsku uniju, ali Srbija mora ispuniti kriterije“, rekla je von der Leyen.
Kako je ponovio predsjednik Europskog vijeća António Costa, Vlada Srbije „predstavila je konkretan kalendar za usvajanje nedostajućih elemenata izbornog zakonodavstva i reformi“.
Kako je dodao, „srpske vlasti obećale su izmijeniti zakone koji se odnose na pravosuđe“.
„I dovršiti reforme u pravosuđu u skladu s preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije u narednim tjednima“, rekao je Costa.
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