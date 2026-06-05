objavila Elizejska palača
Macron, Starmer i Merz će se sastati sa Zelenskim: "Otvoreni smo za dijalog, nedostaje Putinova volja"
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz sastat će se u nedjelju s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, objavila je u petak Elizejska palača.
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"Sastanak će im omogućiti nastavak bliske koordinacije o našem zajedničkom programu daljnje potpore Ukrajini i povećanja pritiska na ruske ratne napore", navodi se u priopćenju.
"Rusija se suočava s vojnim, gospodarskim i strateškim neuspjehom, a na bojišnici u smrtonosnom ratu ustraje bez uspjeha."
Sastanak bi se trebao održati u Londonu.
Zelenski želi da europski čelnici pojačaju napore kako bi pomogli privesti kraju rat u Ukrajini, jer je zabrinut da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom.
U otvorenom pismu objavljenom u četvrtak, ukrajinski je čelnik pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak kako bi dogovorili kraj rata koji traje više od četiri godine.
Kremlj je objavio da je Putin upoznat sa sadržajem pisma.
Macron je u petak izjavio: "Oduvijek smo zagovarali izravne pregovore između Ukrajine i Kremlja... Smatram da su Ukrajina i Rusija te koje mogu izgraditi i prekid vatre i mirovni plan, a Europljani su ti koji u tome mogu pomoći."
"Otvoreni smo za dijalog, ono što nedostaje jest Putinova volja", rekao je Merz u Crnoj Gori.
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