ISTRAŽIVANJE
Hrvatska uživa visoko povjerenje poduzetnika, ali očekivanja tvrtki su suzdržanija
Hrvatska i dalje uživa visoko povjerenje poslovne zajednice, no vidljivo je i da su očekivanja tvrtki za 2026. suzdržanija nego godinu ranije, pokazalo je Gospodarsko istraživanje Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore.
Glavna su obilježja ovogodišnjih rezultata, kako su naveli u priopćenju, stabilna sadašnjost, oprezniji planovi zapošljavanja i ulaganja te sve izraženiji pritisci povezani s troškovima rada, cijenama energije i međunarodnom neizvjesnošću.
Ovogodišnji rezultati, kako je kazao direktor Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore Timo Pleyer, potvrđuju da Hrvatska ostaje stabilna i atraktivna poslovna lokacija, ali i da su tvrtke nešto suzdržanije u planiranju nego prije.
"Na to ne utječu samo domaći troškovi i uvjeti poslovanja, nego i šire europsko okruženje. Budući da je Njemačka i dalje jedan od ključnih gospodarskih partnera Hrvatske, razumljivo je da se njezina gospodarska kretanja odražavaju i na raspoloženje te planove tvrtki koje posluju na hrvatskom tržištu", istaknuo je Pleyer.
Većina ispitanika i dalje trenutačno gospodarsko stanje u Hrvatskoj ocjenjuje stabilnim, a slično vrijedi i za procjenu vlastitog poslovanja. Rezultati su pokazali kako 57 posto tvrtki trenutačnu gospodarsku situaciju u Hrvatskoj ocjenjuju zadovoljavajućom, njih 25 posto dobrom, a 18 posto lošom.
No, pogled prema naprijed osjetno je suzdržaniji nego prošle godine. Tvrtke ne očekuju snažan pad, ali sve češće računaju na stagnaciju umjesto na izraženiji rast. Tako je, što se tiče očekivanja za hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prethodnu godinu, 54 posto tvrtki reklo da će ostati isto, njih 18 posto misli da će biti bolje, a 28 posto da će biti lošije.
To se posebno vidi u planovima vezanima uz zapošljavanje i ulaganja, koji su oprezniji nego lani. Prema istraživanju, 29 posto ispitanika opreznije planira zapošljavanje.
U prvom planu trošak rada i cijene energije
Jedna od ključnih poruka ovogodišnjeg istraživanja je promjena fokusa unutar poslovne zajednice. Dok je prethodnih godina u središtu pozornosti bio nedostatak radne snage, u 2026. sve više u prvi plan dolaze troškovi rada i cijene energije. To pokazuje da se poslovno planiranje postupno pomiče s pitanja rasta prema pitanjima učinkovitosti, održivosti i otpornosti poslovanja.
Da su cijene energije među najvećim pritiscima za razvoj poslovanja navelo je 47 posto tvrtki, što je rast u odnosu na 2025. kada je to reklo njih 18,9 posto. Time se, kako se navodi, važnost cijena energije više nego udvostručila u odnosu na prethodnu godinu.
U priopćenju se prenosi izjava predsjednika Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore Marjana Vučaka koji je kazao kako hrvatsko gospodarstvo očekuje daljnje iskorake u kvaliteti poslovnog okruženja.
"Posebno se to odnosi na pravnu sigurnost, porezni okvir i administrativnu učinkovitost. Upravo će napredak u tim područjima imati važnu ulogu u jačanju konkurentnosti Hrvatske i stvaranju uvjeta za dugoročno održiv rast,“ rekao je Vučak.
Hrvatska i dalje atraktivna za poslovanje
Istraživanje je pokazalo i da Hrvatska zadržava dobru poziciju kao poslovna i investicijska lokacija. Tvrdnja velikog dijela ispitanika da bi Hrvatsku ponovno odabrali za poslovanje potvrđuje da zemlja i dalje ostaje atraktivna i u uvjetima veće međunarodne neizvjesnosti. Naime, 92 posto ispitanika ponovno bi odabralo Hrvatsku kao investicijsku lokaciju, pokazali su rezultati istraživanje.
Tu ocjenu podupiru i pozitivne percepcije članstva u Europskoj uniji, prometne i komunikacijske infrastrukture te opskrbe energijom. Na raspoloženje dodatno utječe i globalno okruženje.
Dio ispitanika, kako se navodi, već osjeća posljedice aktualnih promjena u svjetskoj trgovini, prije svega kroz rast troškova, veće regulatorne zahtjeve i povremene poremećaje u opskrbnim lancima.
Takvi rezultati potvrđuju da međunarodni rizici više nisu samo vanjski okvir poslovanja, nego čimbenik koji izravno utječe na troškove, planiranje i otpornost tvrtki.
