HZMO: Počinje isplata naknade za 147.569 korisnika

Korisnike doplatka za djecu podsjećamo da do 1. ožujka 2026. trebaju podnijeti zahtjev kako bi nastavno mogli primati doplatak i u 2026. godini, kao i sve koji nisu bili korisnici, a ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava. Detaljnije o ostvarivanju prava na doplatak za djecu dostupno je na poveznici.