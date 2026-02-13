Donosimo pregled povlaštenih mirovina: Političke su na vrhu piramide i nedostižne

Među braniteljima koji su ostvarili mirovinu prema Zakonu o braniteljima je i 11 branitelja čija je mirovina niža od 200 eura, dok ih 26554 prima mirovinu veću od 1500 eura. Više od prosječne braniteljske mirovine (1320-1500 eura) prima 6290 umirovljenih branitelja. Ostalima se mirovina kreće od spomenutih 200 do 1320 eura, a u toj skupini je najviše onih s mirovinama od 600 do 800 eura, njih nešto manje od 15.000.