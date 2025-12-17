Oglas

"najveći plinski sporazum"

Izrael odobrio sporazum s Egiptom vrijedan 35 milijardi eura

Hina
|
17. pro. 2025. 21:13
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a map as he speaks during the General Debate of the United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City on September 26, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Izrael je odobrio sporazum o opskrbi Egipta prirodnim plinom, rekao je u srijedu izraelski premijer Benjamin Netanyahu, opisujući ga kao "najveći plinski sporazum ikada".

Plinsko polje Leviathan

Izrael je u kolovozu potpisao sporazum o izvozu, kojim će se Egiptu isporučivati plin iz plinskog polja Leviathan u vrijednosti od 35 milijardi dolara.

"Danas sam odobrio najveći plinski ugovor u povijesti Izraela. Sporazum je vrijedan 112 milijardi šekela (34.67 milijardi dolara)," rekao je Netanyahu u televizijskoj izjavi.

„Ovaj sporazum s američkom tvrtkom Chevron, s izraelskim partnerima, opskrbljivat će Egipat plinom.“

Energetska kriza u Egiptu

Netanyahu je dodao da će sporazum pomoći u osiguravanju stabilnosti u regiji.

Trebao bi ublažiti energetsku krizu u Egiptu koji je potrošio milijarde dolara na uvoz ukapljenog prirodnog plina jer su mu vlastite zalihe bile manje od potražnje.

Egipatska proizvodnja počela je opadati 2022. godine, prisiljavajući ga da odustane od svojih ambicija da postane regionalno središte opskrbe.

Sve se više okreće Izraelu kako bi nadoknadio manjak, ističe Reuters.

Teme
benjamin netanyahu egipat izrael egipat plinski sporazum

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

