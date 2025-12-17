Prema podacima sa službene stranice UNO-a BiH, u ovu zemlju dopušteno je unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe u količinama nužnim za uobičajenu terapiju, i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepis potvrde bolesti, potvrda liječnika, recept). Također, svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 eura dužni su to prijaviti carinskom tijelu na svakom graničnom prijelazu u BiH. S druge strane, oni koji putuju u Hrvatsku imaju puno strože kriterije kada su u pitanju određene vrste proizvoda.