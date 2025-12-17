Dobro je znati
Ovo su stvari koje smijete nositi preko granice ako putujete iz BiH u Hrvatsku i obrnuto
Pred nama su blagdani, vrijeme kada je promet na graničnim prijelazima znatno frekventniji. Dijaspora će tradicionalno ovo vrijeme provesti u Bosni i Hercegovini, dok se brojni domaći stanovnici spremaju Novu godinu dočekati u granicama Europske unije. Bez obzira na to je li riječ o putovanju na nekoliko sati ili nekoliko dana, važno je znati što, uz osobne stvari, može sadržavati prtljaga putnika koji prelaze granicu u oba smjera.
Kako stoji na službenoj stranici Uprave za neizravno oporezivanje, u BiH je dopušteno unijeti ili poslati osobne pošiljke mesa i mlijeka te njihovih proizvoda (osim mlijeka u prahu za dojenčad, dječje hrane i posebne hrane ili posebne hrane za kućne ljubimce potrebne iz medicinskih razloga) pod uvjetom da dolaze iz država članica EU-a, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskog otočja, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, i to u količini od pola kilograma po osobi.
Također je dopušteno unijeti osobne pošiljke mlijeka u prahu za dojenčad, dječje hrane i posebne hrane potrebne iz medicinskih razloga pod uvjetom da dolaze iz država članica EU-a, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskog otočja, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije te da ne prelazi ograničenu masu od jednog kilograma po osobi. U BiH se može unijeti i riba, prenosi Večernji list.
Naime, dopušteno je unijeti ili poslati u BiH osobne pošiljke ribljih proizvoda iz država članica EU-a, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskog otočja, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije pod uvjetom da je svježa riba, očišćena, a masa ribljih proizvoda po osobi ne prelazi jedan kg ili masu jedne ribe, ovisno o tome što je teže.
Prema pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima, mogu se unijeti male količine bilja i biljnih proizvoda koje su izuzete od fitosanitarnog pregleda i propisanog postupanja. Male količine bilja i biljnih proizvoda u smislu tog pravilnika su svježe voće i povrće (izuzev krumpira), ukupne težine do 5 kg.
Jedna osoba u BiH može unijeti i jednu litru alkoholnog pića s udjelom alkohola većim od 22 posto i dvije litre s udjelom alkohola manjim od 22 posto. Mirnog vina mogu se unijeti četiri litre, a piva 16 litara.
Oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja na ostalu robu nekomercijalnog karaktera u osobnoj prtljazi putnika ograničava se na predmete u vrijednosti do 600 KM po putniku i danu. U tu vrijednost ne uračunavaju se duhan i duhanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo.
Što je zabranjeno?
Prema podacima sa službene stranice UNO-a BiH, u ovu zemlju dopušteno je unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe u količinama nužnim za uobičajenu terapiju, i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepis potvrde bolesti, potvrda liječnika, recept). Također, svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 eura dužni su to prijaviti carinskom tijelu na svakom graničnom prijelazu u BiH. S druge strane, oni koji putuju u Hrvatsku imaju puno strože kriterije kada su u pitanju određene vrste proizvoda.
Unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u ovu zemlju potpuno je zabranjen, dok se, primjerice, ribu, med, jaja može prenijeti u određenoj količini. Dakle, salame, suhomesnati proizvodi, sir, sirni namazi ne mogu se prenijeti ni u sendviču. Med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci mogu se prenijeti u količini od 2 kilograma po osobi. Dopušten je unos iste količine mlijeka u prahu za dojenčad, hrane za dojenčad i posebne hrane koja se koristi zbog medicinskih razloga.
S druge strane, dopušteno je bez ograničenja količine unijeti kruh, kolače, kekse, vafle i oblatne, dvopek, tostirani kruh te slične prepečene proizvode s manje od 20% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu, tako da je sav sirov proizvod denaturiran.
Bez straha od drakonskih kazni putnici koji iz BiH putuju u Republiku Hrvatsku mogu ponijeti i čokoladu te slastice (uključujući slatkiše) s manje od 50% prerađenih mliječnih proizvoda. Putnik u osobnoj prtljazi također može unijeti 40 cigareta, 20 cigarillosa (pri čemu se cigarillosom smatraju cigarete neto težine do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duhana za pušenje.
Također je dopušteno unijeti litru alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturiranog etilnog alkohola s udjelom alkohola od 80% vol. i više, zatim dvije litre alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje. Ljubitelji vina iz BiH u RH sa sobom mogu ponijeti četiri litre po osobi, a ljubitelji piva 16 litara ovog napitka po osobi.
Poseban režim za lijekove
Poseban režim vrijedi i prilikom unosa lijekova. Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača), i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika).
