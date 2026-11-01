Njemački ministri najavili stroge kazne: "Ovako više ne može! Svi će odgovarati"

U financijskom središtu Frankfurtu izgrednici s kapuljačama oštetili su 17 trgovina, od kojih su pet opljačkali, rekao je u nedjelju na konferenciji za novinare Roman Poseck, ministar unutarnjih poslova savezne pokrajine Hessen. Kazao je da je policija angažirala 1300 svojih službenika. U sukobima ih je ozlijeđeno više od stotinu. Pripadnici snaga reda priveli su 54 demonstranta u dobi od 13 do 29 godina.