Oglas

Nasilje na ulicama Frankfurta

Njemački ministri najavili stroge kazne: "Ovako više ne može! Svi će odgovarati"

author
Hina
|
01. stu. 2026. 16:08
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Police special forces stand guard during a nationwide protest. REUTERS/Kai Pfaffenbach
REUTERS/Kai Pfaffenbach

Njemački ministri zaprijetili su strogim kaznama pljačkašima i izgrednicima koji su tijekom noći u Frankfurtu oštetili trgovine i ozlijedili više od 100 policajaca, a istodobno su pohvalili pripadnike policijskih snaga jer su uspjeli spriječiti nasilje većih razmjera.

Oglas

Frankfurt je kasno u subotu postao žarište nasilnih prosvjeda nakon što su deseci tisuća demonstranata tijekom dana izašli na ulice u brojnim njemačkim gradovima, tražeći bolje uvjete obrazovanja i niže troškove života. Prosvjede je predvodila skupina pod nazivom "Gen Z regelt".

U financijskom središtu Frankfurtu izgrednici s kapuljačama oštetili su 17 trgovina, od kojih su pet opljačkali, rekao je u nedjelju na konferenciji za novinare Roman Poseck, ministar unutarnjih poslova savezne pokrajine Hessen. Kazao je da je policija angažirala 1300 svojih službenika. U sukobima ih je ozlijeđeno više od stotinu. Pripadnici snaga reda priveli su 54 demonstranta u dobi od 13 do 29 godina.

People try to break a window of a store selling weapons. REUTERS/Kai Pfaffenbach
REUTERS/Kai Pfaffenbach

"Šokiran sam onim što sam vidio i nema smisla uljepšavati situaciju. Da budem sasvim jasan: ovako više ne može", rekao je Poseck, dodavši da su uhićeni većinom njemački državljani. Pozvao se na policijske informacije i kazao kako su mnogi koji su sudjelovali u neredima migrantskog porijekla.

"Policija trenutačno procjenjuje da je riječ o grupi od 1000 do 1500 nasilnih izgrednika, pretežno migrantskog porijekla", rekao je. Frankfurtska policija izvijestila je o nasilnim neredima u kojima su razbijani izlozi trgovina, a na policajce su bacani molotovljevi kokteli.

People loot a weapon through a broken store window. REUTERS/Kai Pfaffenbach
REUTERS/Kai Pfaffenbach

"Izgrednici i pljačkaši bit će identificirani i pozvani na odgovornost", rekao je u nedjelju za Bild njemački ministar Alexander Dobrindt. "Ovo narušavanje javnog reda i mira mora rezultirati strogim kaznama", dodao je, optuživši nasilne ljevičarske grupe i izgrednike iz migrantskih zajednica da su preuzeli kontrolu nad inače mirnim prosvjedima, no nije iznosio pojedinosti.

Dobrindt je rekao i da se policijska strategija održavanja pojačane prisutnosti na terenu uz veći broj službenika na više lokacija pokazala učinkovitom.

"Nasilni ispadi, poput onih u Parizu, spriječeni su zahvaljujući našim iznimno predanim policijskim snagama", rekao je Dobrindt, član konzervativne Kršćansko-socijalne unije.

U Francuskoj su se prosvjedi treći vikend zaredom odvijali uglavnom mirno, nakon što su u velikim neredima i pljačkama 17. listopada oštećene trgovine, javne zgrade i poslovni objekti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
nasilje njemačka policija prosvjed mladih prosvjed u njemačkoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ