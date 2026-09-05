zadovoljni odazivom
VIDEO / Koliko je ljudi hodalo za Liku? "Ovo Hrvatska nije vidjela 30 godina". Pojavila se snimka iz zraka
Na Trgu bana Jelačića održan je prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", koji je organizirala inicijativa ‘Gospić je naš dom’ zbog desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Gospića.
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Organizatori poručuju da su zadovoljni odazivom, a kao jedan od glavnih zahtjeva Vladi istaknuli su da u roku od 20 dana predstavi cjelovit plan sanacije s jasnim i obvezujućim rokovima.
Jedan od organizatora, Vladimir Šulentić iz inicijative "Gospić je naš dom", rekao je za RTL da su zadovoljni odazivom.
"Da li reći da je iznad očekivanja, moramo biti malo skromni. Oko 30.000 je bila naša procjena, a koliko će biti prebrojit će službe i znat će se brzo", rekao je.
Dodao je da mu cijeli prosvjed priziva uspomene na veliko okupljanje za Radio 101 iz 1996. godine. "Ja sam krajem devedesetih studirao u Zagrebu kada je bio prosvjed za Stojedinicu. Meni je ovo slična priča. Nije ni važna brojnost ljudi, nego puno je važnije dostojanstvo i zajedništvo koje su pokazali", poručio je.
Šulentić nije želio nagađati o konačnom broju okupljenih, ali je rekao da su mu građani govorili da je u jednom trenutku mnogo ljudi ostalo na potezu od Zrinjevca, preko Praške ulice pa sve do Trga.
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