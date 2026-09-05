VIDEO / Koliko je ljudi hodalo za Liku? "Ovo Hrvatska nije vidjela 30 godina". Pojavila se snimka iz zraka

Dodao je da mu cijeli prosvjed priziva uspomene na veliko okupljanje za Radio 101 iz 1996. godine. "Ja sam krajem devedesetih studirao u Zagrebu kada je bio prosvjed za Stojedinicu. Meni je ovo slična priča. Nije ni važna brojnost ljudi, nego puno je važnije dostojanstvo i zajedništvo koje su pokazali", poručio je.