Profesor upozorava: Hrvatskoj ne prijete francuski neredi, nego nešto puno opasnije

"Hrvatska zasada ne doživljava prizore masovnog uličnog nasilja koje posljednjih tjedana gledamo u Francuskoj, ali bilo bi pogrešno iz toga zaključiti da smo imuni na uzroke koji stoje iza europskog nezadovoljstva. Dapače, mnogi od tih problema kod nas su prisutni već godinama, možda su i gori nego na zapadu Europe, samo se izražavaju drukčije. Prema OECD-ovu izvješću iz 2026., Hrvatska je prva po udjelu mladih koji do 30. godine žive s roditeljima. Teško je govoriti o stvarnoj jednakosti životnih mogućnosti kada samostalan život za velik dio mladih ostaje financijski nedostupan. Volio bih kada bi to bio jedini povod osjećaju gubitka budućnosti kod mladih, ali nažalost tu su i rastuće cijene uz visoku stopu inflacije, korupcija i nepotizam, opterećeni mirovinski i zdravstveni sustav, a ni u obrazovanju ne cvjetaju ruže. Ipak, u Hrvatskoj se političko nezadovoljstvo još pretežno izražava kroz izbore, građanski aktivizam i mirne prosvjede. To je prilika da se problemi rješavaju prije nego što nepovjerenje preraste u ozbiljniju krizu. Odgovornost pritom nije samo na vlasti. Oporba također mora ponuditi uvjerljive alternative, a ne svaku političku raspravu svesti na pitanje tko će koga smijeniti. Međutim, vlast ima posebnu obvezu jer raspolaže institucijama i resursima za rješavanje problema. Francuzi zapaljenim automobilima ponekad šalju političke poruke koje bismo radije čuli u parlamentu. U Hrvatskoj, srećom, takvog nasilja uglavnom nema. Međutim, kada se na našim ulicama umjesto političkih zahtjeva za kvalitetnije obrazovanje ili bolje zdravstvo skandira Hitleru i Auschwitzu, teško da možemo tvrditi kako smo politički zrelije društvo. Hrvatskoj možda ne prijeti francuski scenarij uličnih sukoba, ali joj prijeti nešto manje dramatično i dugoročno vrlo štetno – normalizacija političke apatije i uvjerenja da se ništa bitno ne može promijeniti. U demokraciji nije nužno najopasniji građanin onaj koji glasno prosvjeduje. Ponekad je veći problem onaj koji je prihvatio uvjerenje da se kroz institucije i procedure liberalne demokracije ništa ne može promijeniti. Najveći je problem kada vlade i političke stranke, kroz demokratske deficite, nedostatak participacije i neosjetljivost na potrebe i perspektive građana, čine to ranije uvjerenje skoro pa smislenim."