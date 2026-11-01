FOTO, VIDEO / Kaos na ulicama Frankfurta: Izgrednici razbijali izloge, pljačkali trgovine i napadali policajce

Reuters

Policija je i dalje raspoređena u Frankfurtu nakon nereda koji su izbili u subotu navečer, a razmjeri znatne materijalne štete još se utvrđuju, rekao je policijski glasnogovornik.

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Nemiri su uslijedili nakon prosvjeda mladih koji traže bolje uvjete u školama, ublažavanje posljedica rasta troškova života i veću socijalnu pravdu. Prosvjedi su održani u mnogim njemačkim gradovima.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Većina prosvjeda protekla je bez incidenata. Međutim, u Frankfurtu su izgrednici razbijali izloge, krali robu iz trgovina i napadali policajce. Policija je uhitila više od 30 osoba i blokirala dio središta grada.

Die gestrigen Ausschreitungen sind Ergebnis insbesondere einer CDU-Politik, die den Linksextremismus jahrelang hofiert und gefördert hat, gepaart mit einer unkontrollierten Migration, bei der Täter keinerlei Folgen zu befürchten haben. Die vergangene Nacht muss endlich Konsequenzen haben - und die zieht nur die AfD. Ich wünsche den vielen verletzten Polizisten eine schnelle Genesung. — Alice Weidel (@Alice_Weidel) November 1, 2026

Policijski glasnogovornik rekao je u nedjelju da je potrebno osigurati i trgovine koje su opljačkane tijekom nereda.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Još nije poznato koliko je ljudi ozlijeđeno u neredima, dodao je.

Premijer savezne pokrajine Hessen Boris Rhein rekao je da je šokiran „nasilnim ispadima u Frankfurtu”, koji „neće proći bez posljedica”.

„Svatko tko se ponaša poput napadača u središtu Frankfurta isključuje se iz našeg društva. Pažljivo ćemo analizirati napadače, skupine počinitelja i tijek događaja te izvući odgovarajuće zaključke”, poručio je Rhein.