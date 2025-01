Cijene poznatog brenda luksuznih satova skočile su “do neba”. Ovo je razlog

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Satovi švicarske tvrtke Rolex, ove godine postaju još skuplji, a sve zahvaljujući rastućoj cijeni zlata.

Naime, cijene nekih Rolexovih modela skočile su čak do 14 posto u 2025. godini, upućuje na to nekoliko web stranica koje u ponudi imaju taj luksuzi brend. Značajan je to kontrast, usporedimo li Rolexove čelične modele satova, čije su cijene u prosjeku porasle za tri posto.

Jedan od najpopularnijih Rolexovih modela, Daytona, doživio je najveći porast cijena. Na primjer, inačica toga modela od bijelog zlata s OysterFlex narukvicom ima preporučenu cijenu od 38.100 dolara, a što je značajan skok u odnosu na prošlogodišnju cijenu od 35.000 dolara. Drugi pak model, GMT-Master od žutog zlata, na Rolexovoj web stranici ima cijenu od 43.300 dolara, što je cjenovno povećanje od gotovo sedam posto, piše CNN, a prenosi Poslovni dnevnik.

Rolex je CNN-u odbio dati komentar, no ovaj luksuzni proizvođač satova redovito povećava cijene, a rast cijene zlata značajno je utjecao na dvostruko povećanje cijena zlatnih satova tijekom 2024. godine.

Tržišna cijena zlata lani je porasla za 27 posto jer su središnje banke diljem svijeta srezale referentne kamatne stope. Ulagači zlato smatraju sigurnim utočištem kapitala u vremenima gospodarskih previranja i inflacije. Kada kamatne stope padnu, zlato postaje privlačnije od imovine koja donosi prihod, poput obveznica.

No, ne očekuje se da će više cijene odvratiti kupce i kolekcionare satova od ponude. Bogati kupci “rijetko pogođeni tržišnim fluktuacijama koje utječu na obične potrošače” istaknuo je Antonio Sasso za Italian Watch Spotter, uz napomenu da povećanja cijena luksuznih satova neće rastjerati kupce, već naprotiv, postati ključna strategija za njihovo privlačenje.

Ne očekuje se da će cijene zlata, uz rastuću vrijednost američkog dolara i niže kamatne stope, u 2025. godini pasti. “Opći sentiment na tržištu sugerira trajnu podršku cijenama zlata, posebno zbog toga što investitori nastoje balansirati svoje portfelje s obzirom na izloženost različitim ekonomskim i političkim rizicima,” istaknuo je Joseph Dahrieh, glavni menadžer brokerske firme Tickmill u četvrtak.

