Možemo predlaže povećanje mirovina za jednu skupinu branitelja: "Vrijeme je za ukidanje nepravde"

Suština zakonskog prijedloga je da se za sve koji spadaju u ovu skupinu umirovljenika, a to su djelatne vojne osobe, policijski službenici i ovlaštene službene osobe, a imaju status branitelja, ukine spomenuta redukcija koju predviđa članak 9.a. Kako ta redukcija nije linearna i nije jednaka za sve, tako ni njezino ukidanje neće proizvesti jednak učinak za sve. Povećanje će biti u rasponu, približno, od šest do 15 posto.