Možemo predlaže povećanje mirovina za jednu skupinu branitelja: "Vrijeme je za ukidanje nepravde"

Stranka Možemo predlaže da se za djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe u statusu branitelja mirovine povećaju ukidanjem redukcija koje su predviđene sadašnjim pravilima Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.
Prijedlog su na konferenciji za medije predstavili Damir Bakić i Draženka Polović, saborski zastupnici stranke Možemo.
Kako je rekao Bakić, riječ je o nastavku aktivnosti na ukidanju nepravdi prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi i zatim otišli, ili će otići u redovnu mirovinu, u sklopu kojih je stranka prošlog tjedna predstavila i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
"Cilj je isti, povećati mirovine onih branitelja koji nisu umirovljeni nakon rata, nego su išli u starosnu, odnosno prijevremenu mirovinu nakon što su ispunili propisane uvjete", istaknuo je.
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba regulira prava približno 16.300 umirovljenika s prosječnim stažem gotovo 32 godine i prosječnom mirovinom 887 eura. Mnogi od njih imaju status branitelja.
"Tehnički, mirovinska prava regulirana su ovim zakonom na posve drugačiji način nego je to riješeno Zakonom o braniteljima. Zato je i način na koji smo u ovom slučaju postupili drugačiji. Sam po sebi je Zakon o je prilično velika zbrka. Prvo, nekoliko je slojeva pogodnosti koje zakon predviđa za djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe: Najvažnije su sljedeće: beneficirani radni staž za pojedine skupine, povoljniji izračun vrijednosnih bodova (deset najboljih uzastopnih godina umjesto računanja vrijednosnih bodova kroz cijeli radni staž) i ekstra povećanje osobnih bodova za 45 posto", objasnio je Bakić.
"Ne smanjuju prava nijedne druge skupine"
S druge strane, u zakonu postoji i članak kojim se mirovine ove skupine, prethodno podignute slijedom nabrojanih pogodnosti, smanjuju, i to slojevito, u rasponu od osam do 20 posto.
Suština zakonskog prijedloga je da se za sve koji spadaju u ovu skupinu umirovljenika, a to su djelatne vojne osobe, policijski službenici i ovlaštene službene osobe, a imaju status branitelja, ukine spomenuta redukcija koju predviđa članak 9.a. Kako ta redukcija nije linearna i nije jednaka za sve, tako ni njezino ukidanje neće proizvesti jednak učinak za sve. Povećanje će biti u rasponu, približno, od šest do 15 posto.
Bitno je naglasiti da se ova mjera predlaže ne samo za buduće umirovljenike, nego i za mirovine koje su već u isplati. Istovremeno, iz Možemo naglašavaju, time se ne smanjuju prava nijedne druge skupine.
Što se tiče fiskalnog učinka, procjenjuju je da bi ova mjera na godišnjoj razini zahtijevala dodatnih osam milijuna eura iz proračuna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
