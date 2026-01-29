Lukoil prodaje inozemnu imovinu američkom Carlyleu

Lukoilov međunarodni ogranak sa sjedištem u Beču vlasnik je rafinerija u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj, udjela u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji te mreže benzinskih postaja u 20 zemalja, uključujući i Hrvatsku i SAD.