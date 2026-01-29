Lukoil prodaje inozemnu imovinu američkom Carlyleu

Ruski naftni div Lukoil objavio je u četvrtak da je s američkom investicijskom tvrtkom Carlyle potpisao sporazum o prodaji imovine u inozemstvu, uz iznimku udjela u energetskim projektima u Kazahstanu.
Lukoil će Carlyleu prodati Lukoil International koji upravlja njegovom imovinom izvan Rusije.
"Transakcija ne obuhvaća imovinu u Kazahstanu, koja će ostati u vlasništvu Lukoil Grupe i nastaviti poslovanje prema odgovarajućoj dozvoli", napominje ruska tvrtka u priopćenju, dodajući da nastavljaju pregovore s drugim potencijalnim kupcima.
Vrijednost transakcije nije navedena. Ruska kompanija ističe da je još moraju odobriti regulatori, uključujući američko ministarstvo financija.
Lukoil u međuvremenu nastavlja pregovore s drugim potencijalnim kupcima, dodaju.
Ruska kompanija odlučila je prodati inozemnu imovinu nakon što joj je SAD krajem listopada prošle godine uveo sankcije, uz obrazloženje da želi ograničiti ruske proračunske kapacitete za financiranje rata u Ukrajini.
Stručnjaci procjenjuju ukupnu vrijednost Lukoilove inozemne imovine na otprilike 22 milijarde dolara.
Lukoilov međunarodni ogranak sa sjedištem u Beču vlasnik je rafinerija u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj, udjela u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji te mreže benzinskih postaja u 20 zemalja, uključujući i Hrvatsku i SAD.
Carlyle upravlja imovinom ukupne vrijednosti 474 milijarde dolara, raspoređene na tri poslovna segmenta i 660 specijaliziranih ulagačkih instrumenata, navodi Reuters.
Kazahstan čeka dozvolu
Kazahstan je u međuvremenu od Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija zatražio dozvolu za kupnju udjela ruskog Lukoila u zajedničkim projektima, prema riječima ministra energetike Jerlana Akkenženova.
"Već smo krajem prošle godine istaknuli da po zakonu imamo pravo prvokupa ako Lukoil odluči prodati imovinu u Kazahstanu", rekao je Akkenženov novinarima u Astani.
Ministarstvo energetike poslalo je OFAC-u odgovarajući zahtjev, dodao je ministar, budući da američko ministarstvo financija, prema odredbama o sankcijama, mora odobriti transakciju.
Službeni zahtjev za kupnju Lukoilovih udjela u energetskim projektima u Kazahstanu američkim je vlastima uputilo kazahstansko ministarstvo energetike, pozivajući se na pravo prvokupa, objavio je ministar Jerlan Akkenženov u srijedu.
Kazahstanska imovina ruskog diva obuhvaća udjele u naftnim poljima Karačaganak i Tengiz, kao i u kompaniji Kaspijski naftovodni konzorcij (CPC), kojim se većina kazahstanske nafte transportira u rusku luku Novorosijsk za izvoz.
Meksička Grupa Carso objavila je pak prije tjedan dana da je s Lukoilom postigla dogovor o otkupu njegovih udjela u dva projekta u Meksičkom zaljevu, prema izvješću ruske novinske agencije TASS.
Carso je naveo da je potpisao obvezujući sporazum s Lukoil International Holdingom i s Lukoil International Upstream Holdingom, istaknuvši da je vrijednost transakcije 600 milijuna dolara.
Meksička grupa platit će 270 milijuna dolara za udio u poljima Ichalkil i Pokoch i time postati njihov isključiv vlasnik. Preostalih 330 milijuna dolara predstavlja dug operatera prema ruskoj kompaniji, naveli su.
Iračka vlada objavila je pak početkom godine da će od Lukoila preuzeti upravljanje naftnim poljem Zapadna Qurna 2, sukladno odredbama ugovora o uslugama.
Zapadna Qurna 2 spada među najveća naftna polja u svijetu. Lukoil je njegov većinski vlasnik, s udjelom od 75 posto, a ostatak kontrolira iračka državna naftna kompanija South Oil Company.
