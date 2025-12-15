Nove sankcije: Međunarodni rusofilski pokret, poslovnjaci povezani s Rosnjeftom i Lukoilom...

Europski ministri vanjskih poslova usvojili su u ponedjeljak nove sankcije protiv dvanaest pojedinaca i dvije pravne osobe zbog hibridnih aktivnosti Rusije.
Oglas
Na popisu analitičari i utjecajne osobe iza proruske propagande
Na popis su uvršteni vanjskolitički analitičari koji djeluju u institucijama, think-tankovima i sveučilištima povezanim s Kremljem te utjecajne osobe koje promiču prorusku propagandu i teorije zavjere o ruskoj invaziji na Ukrajinu, kao i narative protiv Ukrajine i NATO-a. Neki od njih su bivši zapadnoeuropski vojni ili policijski časnici.
Ministri vanjskih poslova članica EU-a su također uveli sankcije protiv Međunarodnog rusofilskog pokreta zbog širenja destabilizirajućih narativa ruske vlade te protiv 142. bojne za elektroničko ratovanje sa sjedištem u Kalinjingradu koja je odgovorna za ometanje sustava kratkovalne komunikacije i za vođenje elektroničkog ratovanja. Ta je organizacija odgovorna i za nedavne kvarove GPS signala u nekoliko država članica.
Među sankcioniranima i Međunarodni rusofilski pokret, poslovnjaci povezani s Rosnjeftom i Lukoilom...
Na popis sankcioniranih uvršteni su i pripadnici ruske Vojno-obavještajne agencije GRU, kao i skupina za kibernetičke prijetnje Cadet Blizzard. Oni su izvodili kibernetičke napade na vladine organizacije u Ukrajini, u državama EU-a i NATO-a kako bi dobili osjetljive informacije i destabilizirali njihovu političku situaciju.
S najnovijom odlukom restriktivne mjere zbog destabilizirajućih aktivnosti Rusije sada se primjenjuju na 59 pojedinaca i 17 pravnih popisa.
Ministri su također sankcionirali još pet pojedinaca i četiri pravne osobe koji pomažu ruskoj floti u sjeni. Među njima su poslovni ljudi izravno ili neizravno povezani s ruskim naftnim tvrtkama Rosnjeftom i Lukoilom, koji ruskoj vladi donose značajan izvor prihoda.
Od pravnih osoba sankcionirane su brodarske tvrtke sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Vijetnamu i Rusiji, čiji su tankeri dio ruske flote u sjeni koje Moskva koristi za zaobilaženje zabrane izvoza nafte.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas